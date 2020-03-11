Uyuştuducu kullanıp drift yapan sürücüye 14 bin 800 TL'lik rekor ceza

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu madde etkisinde araç kullanan, drift yapan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 14 bin 800 TL para cezası uygulanırken, ehliyetine ise 5 yıl süreyle el konuldu. Araçlarında 2 paket halinde metamfetamin maddesi ele geçirilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Manavgat ilçesinde uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, ‘dur' ihtarına uymayarak kaçan araç Yayla Mahallesinde Manavgat Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından durduruldu. Aracı kullanan A.Y. ve araçta bulunan H.İ. isimli şüpheliler de yakalandı.

Araç içerisinde yapılan arama da 2 paket halinde 1,7 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirdi. A.Y'nin GBT sorgusunda sorgulamasında Alanya Taşra İlamat Masasınca cezaevi firarisi olarak arandığı, H.İ'nin de 5 suçtan arandığı tespit edildi.

Araç sürücüsü A.Y. hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli işlem, ayrıca trafik yönünden uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmak ve drift yapmak suçlarından toplam da 14 bin 800 TL idari para cezası işlemi uygulanırken, ehliyetine de 5 yıl süreyle el konuldu.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, ceza evine teslim edildi.