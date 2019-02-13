Uyuşturucu alıp araç kullanan sürücü ve araç sahibine ceza

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu madde alıp araç kullanan sürücü para cezası kesilerek sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Araç sahibine de sürücü belgesiz kişiye araç vermek suçundan 2 bin 018 TL para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri Çakalderesi mevkiinde gerçekleştirildikleri yol uygulamasında şüphe üzerine durdurdukları 07 AES 690 plakalı otomobilde arama yaptı. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince araçta ve araç sürücüsü M.T.'nin üzerinde yapılan aramada satışa hazır halde 8 paket toplam 40 gram skunk maddesi, 5 paket toplam 7,4 gram metamfetamin, 17 adet uyuşturucu extacy hap, 1 adet sigara kağıdına sarılı vaziyette skunk esrar maddesi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 850 TL ve 50 euro ele geçirildi.

Şüpheli M.T. hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" suçlarından adli işlem yapıldı. Şahıs işlemlerin ardından çıkarıldığı Manavgat Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

9 bin 203 TL trafik cezası

Diğer taraftan, araç sürücüsü M.T.'ye Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince 'uyuşturucu madde alarak ve sürücü belgesiz araç kullanmak' suçlarından 7 bin 185 TL, araç sahibine de sürücü belgesiz kişiye araç vermek suçundan 2 bin 018 TL olmak üzere toplam 9 bin 203 TL para cezası uygulandı.