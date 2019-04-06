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Uyuşturucu için evin tuvaletine düzenek kurmuş

Antalya’nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelinin evinde yapılan aramada, şahsın evin tuvaletinde sera kurarak, Hint Keneviri yetiştirdiği belirlendi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelinin evinde yapılan aramada, şahsın evin tuvaletinde sera kurarak, Hint Keneviri yetiştirdiği belirlendi.


Manavgat ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen M.G.K., Manavgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şahsın evine yapılan aramada ise evinin tuvaletini uyuşturucu yetiştirmek için sera haline getirdiği belirlenirken, tuvalet içerisinde Hint keneviri yetiştirme düzeneği, vantilatör, nem ölçüm cihazı, termometre, mekanik zaman saati ile saksı içerisinde 2 kök Hint keneviri ve 1 gram Hint keneviri tohumu ele geçirildi.


M.G.K. hakkında 'kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan adli işlem yapıldı.

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