Uyu?turucu ile yakalanan ?ah?s adli kontrol ?art?yla serbest b?rak?ld?

Antalya'da ?zerinde 94 gram metamfetamin ve 10 gram skunk ile yakalanan ?ah?s, adli kontrol ?art?yla serbest b?rak?ld?.

Manavgat ?l?e Jandarma Komutanl??? ve Antalya ?l Jandarma KOM ?ube ekipleri taraf?ndan yap?lan istihbari ?al??malar neticesinde uyu?turucu madde ticareti yapt??? y?n?nde duyum al?nan B.Y., yap?lan takip neticesinde otomobili ile G?ndo?du Mahallesi'nde yakaland?. Ara?ta ve ?ahs?n ?zerinde yap?lan aramada 94 gram metamfetamin maddesi, 10 gram skunk, 2 adet tabanca, tabancaya ait 8 adet fi?ek, uyu?turucudan elde edildi?i de?erlendirilen 85 TL ve 5 euro ele ge?irildi. ??pheli B.Y., uyu?turucu madde imal ve ticareti ve 6136 SKM su?undan g?zalt?na al?nd?. Jandarmadaki i?lemlerinin ard?ndan adliyeye sevk edilen ??pheli, savc?l?k sorgusunun ard?ndan ??kar?ld??? n?bet?i sulh ceza hakimli?ince ?uyu?turucu madde imal ve ticareti' ve ?silah ka?ak??l???' su?lar?ndan adli kontrol ?art?yla tutuksuz yarg?lanmak ?zere serbest b?rak?ld?.