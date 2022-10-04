Uyuşturucu madde satan yabancı uyruklu şüpheliden bin 225 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Antalya'da uyuşturucu madde ticareti yapan yabancı uyruklu şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan aramalarda, bin 225 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve ve Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekipleri, yabancı uyruklu H.E'nin Kepez ilçesi Varsak Mahallesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit etti. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda, KOM Şube Müdürlüğü JASAT, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda şüpheli H. E., ikametine yakın bir noktada yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve ikametine yapılan aramada ise bin 225 Captagon uyuşturucu hap, hassas terazi, tabanca, 15 gram kubar esrar, esrar öğütücü aparat ve 2 kama bıçak ele geçirildi.

Şüpheli H. E., Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçundan işlem yapılıp gözaltına alındı.