Uyuşturucu madde ticareti yapan 2 zanlıya tutuklama

Antalya'da, uyuşturucu ticareti yapan ve yüklü miktarda uyuşturucu ile av tüfeği bulunduran 2 şahıs yapılan operasyon sonucu yakalandı. 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Antalya genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda son olarak 7 Mayıs günü V.Ü. ve M.B. isimli şahısların yüklü miktarda temin ettikleri uyuşturucu maddeyi, Zeytinköy bölgesi başta olmak üzere Antalya genelinde piyasaya sürecekleri tespit edildi. Olayla ilgili yapılan operasyon sonucu toplam 2 kilo 740 gram eroin maddesi, 2 adet hassas terazi, 1 adet av tüfeği, 4 adet av tüfeği fişeği ve 139 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Şüpheli V.Ü. ve M.B. isimli şahıslar hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan işlem yapıldı. 2 şüpheli Antalya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.