Uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

Antalya'da polisin uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Doğu illerden Antalya'ya uyuşturucu madde nakledileceği yönünde elde edilen bilgiler doğrultusunda harekete geçen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümü ekipleri, Serik Caddesi üzerinde gerçekleştirilen operasyonla bir aracı durdurdu. Araç içinde yapılan aramada zulalanmış halde daralı 154,5 gram esrar ve daralı 110 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak veya Sağlamak” suçundan haklarında yapılan işlemlerin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden E.K. tutuklanırken, Ş.G. hakkında ise adli kontrol kararı verildi.