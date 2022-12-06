Uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Jandarma tarafından Aşağı Pazarcı Mahallesinde bir ikamette yapılan aramada 128 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, evde yakalanan 3 kişiden 1 tanesi tutuklandı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdüren Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Ş.B., K.Ö. ve H.Ö. isimli şahısların uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları tespit edilen eve baskın yaptı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı KOM Timi ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipler tarafından şüphelilerin Aşağı Pazarcı Mahallesindeki ikametlerinde yapılan aramada 128 gram metamfetamin, 3 gram skunk, 0,5 gram toz esrar, 1 kök skunk esrar bitkisi ile 1 adet şarjörlü av tüfeği ele geçirildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Şükrü B. tutuklanarak Ilıca Cezaevine teslim edilirken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.