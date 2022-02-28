Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince Sarılar mahallesinde bir adreste gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.K-9 Narkotik köpeği Pars'ında katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda yakalanan T.K. ve M.B.E. tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince Sarılar Mahallesi'nde bir adrese uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. K-9 Narkotik köpeği Pars'ın da katıldığı operasyonda, 222,72 gram esrar maddesi. 2,14 gram toz esrar, 0,68 gram metamfetamin, 0,82 gram Hint keneviri tohumu ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Haklarında uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçunda işlem yapılarak, adli mercilere mevcutlu olarak sevk edilen, T.K. ve M.B.E. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Alanya cezaevine gönderildi.