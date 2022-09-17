Uyuşturucu satıcıları jandarmadan kaçamadı

Antalya'da uyuşturucu sattığı tespit edilen 2 şüpheli jandarma tarafından yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada çok miktarda uyuşturucu ve para ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, ve Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekipleri tarafından yabancı uyruklu M.A. ve İ.M. isimli şahısların Kepez İlçesi Güneş mahallesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edildi. 2 şüpheli Güneş Mahallesi'nde yakalanıp gözaltına alınırken üzerlerinde yapılan aramada 148 Adet Captagon uyuşturucu hap, 4 adet sahte 50 Dolar, 5 bin 450 TL suçtan elde edilen para, 5 adet cep telefonu ele geçirildi.