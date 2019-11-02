Uyuşturucu satıcısı 'Çeto' lakaplı zanlı, Antalya'da yakalandı

Antalya, Konya, Diyarbakır ve İskenderun gibi illerde uyuşturucu ticareti yapmaktan arama kaydı bulunan cezaevi firarisi 'Çeto' lakaplı sanık Antalya'da yakalandı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu maddeyle mücadelesini sürdürdü. Hatıplar Mahallesi'nde M.Z. ve 'Çeto' lakaplı şahısların uyuşturucu madde satışı ihbarı yaptığı üzerine araştırma başlatıldı. Yapılan araştırma sonucu, evde olduğu belirlenen M.Z., jandarma tarafından yakalandı. Mahallede jandarmayı fark eden 'Çeto' lakaplı şahıs ise olay yerinden kaçtı. Gözaltına alınan M.Z., jandarma tarafından ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kaçak tacir tutuklandı

Yapılan araştırma sonucunda 'Çeto' lakaplı şüphelinin kimliği tespit edildi. M.S.A. isimli şahsın Seydişehir 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması", İskendurun İlamat Bürosu tarafından, "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama", Manavgat Ağır Ceza İlamat Masası tarafından "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama", Diyarbakır İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama", Seydişehir İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından çeşitli suçlardan aranma kaydının olduğu belirlendi.

M.S.A.'yı yakalamak için ilçe genelinde geniş çaplı araştırma başlatan jandarma ekipleri, şüpheliyi önceki gün sokakta yürürken yakaladı. Jandarmayı fark edince kaçmaya çalışan M.S.A. kaçamadan yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 75 gram metamfetamin ile 45 gram skunk uyuşturucu madde ele geçirildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan M.S.A. savcılıkta yapılan sorgusunun ardından tutuklandı.