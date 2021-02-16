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Uyuşturucu serasına dönüştürülen depoya jandarma baskını

Antalya’da özel düzeneklerle seraya dönüştürülüp uyuşturucu yetiştirilen depoya baskın yapan jandarma 3 kişiyi gözaltına aldı.

Antalya'da özel düzeneklerle seraya dönüştürülüp uyuşturucu yetiştirilen depoya baskın yapan jandarma 3 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.



Olay, Karaöz Mahallesi Cebel mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı bilgisi alan jandarma ekipleri İ.A. isimli şüpheli şahsın evine baskın yaptı. Baskında depo olarak kullanılan bina içerisini özel düzenekler kurularak saksılar içerisinde ekilmiş vaziyette uyuşturucu imalatı yapıldığı tespit edildi. Yapılan aramada 157 kök dişi Hint kenevir bitkisi, 30 gr metanfetamin, 73 adet extasy hap, ruhsatsız 1 adet tabanca, 2 şarjörü ve 29 adet 9 mm fişeği, ruhsatsız 1 adet çift kırma yivsiz av tüfeği, 41 adet fişek ele geçirildi. Adreste bulunan şüpheli ev sahibi İ.A. ile E.E. ve R.A. yakalanarak gözaltına alındı.

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