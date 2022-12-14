Uyuşturucu taciri, hassas burun Elyaf'a takıldı

Antalya'da yol kontrol noktasında durdurulan otobüste, narkotik köpeği Elyaf'ın yolcu bavuluna tepki vermesi üzerine yapılan aramada; 6 kilo kubar esrar, 1 adet bong ve 3 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Antalya Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışmalarıyla uyuşturucu tacirlerine darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor. Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda; Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri, Güney Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında uyuşturucu madde arama köpeği 'Elyaf' ile önleme araması gerçekleştirdi. Arama çerçevesinde, otobüste yolcu olarak bulunan şüpheli Y.T. isimli şahsın daha önce “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma” suçundan kaydı bulunduğunun tespit edilmesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Şüpheli yolcunun bavuluna uyuşturucu madde arama köpeği Elyaf'ın tepki vermesi üzerine yapılan aramada; 6 kilogram kubar esrar, 1 adet bong ve 3 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli Y.T. gözaltına alınırken, yapılan açıklamanın sonunda Antalya Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucuyla mücadeleye azim ve kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.