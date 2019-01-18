Uyuşturucu tacirine 5 yıl hapis cezası

Antalya'nın Alanya ilçesinde 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklu yargılanan sanık, 5 yıl hapis ve 10 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, geçtiğimiz yıl 10 Ağustos'ta saat 15.00 sıralarında Şekerhane Mahallesi Tevfikiye Caddesi üzerinde Harun T.'nin 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcısı Yasin D.'den para karşılığı uyuşturucu aldığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Harun T.'yi gözaltına aldı. Harun T.'ye yapılan üst aramasında gazete kağıdına sarılı 4 parça halinde 20.25 gram esrar ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, takibe aldıkları uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen Yasin D.'yi de gözaltına aldı. Yasin D.'nin üst ve Kadıpaşa Mahallesi'ndeki adresinde yaptıkları aramalarda ise satışa hazır vaziyette paketmiş 43 parça halinde 208 gram esrar, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 265 TL, uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan Harun T. ‘uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan işlem yapılarak savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yasin D. ise ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklu yargılanan sanığa 5 yıl hapis

Tutuklu yargılanan sanık Yasin D., Alanya 1'nci Ağır Ceza Mahkemesinde karar duruşmasında hakim karşına çıktı. Yasin D.'nin avukatı da duruşmada hazır bulundu. Yasin D. savunmasında "pişmanım" diyerek beraatini talep etti. Mahkeme heyeti sanık Yasin D.'ye 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 5 yıl hapis ve 10 bin TL adli para cezası verildi. Duruşmanın ardından sanık tutuklu bulunduğu Alanya L Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.