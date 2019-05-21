Uyuşturucu tacirleri narkotimden kaçamadı

Manavgat ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucunda durdurulan araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine bağlı ekiplerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve yaşanan kovalamacanın ardından durdurulan, içerisinde 2 kişinin bulunduğu otomobilde uyuşturucu ele geçirildi.

Araç içerisinde satışa hazır 5 paket halinde 2.76 gram metamfetamin maddesi ve uyuşturucu kullanma aparatı, araçta bulunan O.C.'nin ise üzerinde uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 1020 TL ele geçirildi.

Araçta bulunan O.C. ve M.C., emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak suçlarından tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne teslim edildi.