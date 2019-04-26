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Uyuşturucu tacirlerine ceza yağdı

Antalya’nın Alanya ilçesinde ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçundan tutuklu yargılanan 2 sanık toplam 12 yıl 6 ay hapis ile 24 bin 920 TL para cezasını çarptırıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde ‘uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklu yargılanan 2 sanık toplam 12 yıl 6 ay hapis ile 24 bin 920 TL para cezasını çarptırıldı.


Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı ve kullanımına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, geçen yıl 9 Kasım'da yaptıkları çalışmalarda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen Latif D.(39) ve Bayram S.'i (41) takibe aldı. Yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından polis, şüphelileri Saray Mahallesi'nde buluştukları bir otoparkta gözaltına aldı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında satışa hazır vaziyette paketmiş toplam 22.17 gram 'yeşil kokain' olarak bilinen skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise ayrı ayrı paketmiş halde toplam 240.2 gram skunk ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilen Latif D. ve Bayram S. ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Üzerlerine atılı suçu kabul etmediler


Uyuşturucu ticareti suçundan tutuklu yargılanan Latif D. ile Bayram S. Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında son kez hakim karşına çıktı. Sanıkların avukatları da duruşmada hazır bulundu. Latif D. ve Bayram S. savunmasında üzerlerine atılı suçu kabul etmeyerek uyuşturucu maddeyi kullandıklarını, ticaretini yapmadıklarını belirtti ve beraatlarını talep etti. Savunmaların ardından mahkemeye heyeti uyuşturucu madde ticareti suçundan Latif D.'ye 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 600 TL idari para cezası, Bayram S.'ye ise 4 yıl 2 ay hapis ile 8 bin 320 TL para cezasıyla cezalandırdı. Duruşmanın ardından 2 sanık tutuklu bulunduğu Alanya Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

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