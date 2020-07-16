İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uyuşturucu ticareti yapan 4 şüpheli tutuklandı

Antalya’da düzenlenen 13 ayrı uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden 4’ü tutuklandı.

Antalya'da düzenlenen 13 ayrı uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.


Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 13 Temmuz Pazartesi günü il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma düzenlendi. Gerçekleştirilen 13 operasyonda 13 şüpheli yakalandı. Toplamda ise 385,5 gram esrar, 1,6 gram eroin, 0,7 gram kokain, 107,8 gram metamfetamin, 0,88 gram ve bonzai, 1 adet sentetik ecza hap, 8 kök kenevir bitkisi, 3 adet hassas terazi, 1 adet tabanca, 26 adet fişek ve 13 bin 370 TL para ele geçirildi.


İşlemleri tamamlanan 4 şüpheli, sevk edildiği Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.