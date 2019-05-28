İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uyuşturucu ticaretine suçüstü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde üst araması yapılan şüpheliden 52 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucu hap ele geçirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde üst araması yapılan şüpheliden 52 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.


Manavgat Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Ozan S. isimli şahsın, Side bölgesinde yerli ve yabancı şahıslara uyuşturucu madde sattığı tespit edildi. Ozan S. fiziki takip sonucu yapılan operasyon neticesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı esnada yakalandı. Şüphelinin ikamet adresinde ve aracında yapılan aramada beyaz şeffaf poşete sarılı yaklaşık 2'şer gramlık satışa hazır halde 16 paket, toplamda 32 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi, 10 gram kubar esrar uyuşturucu maddesi, 10 gram skunk uyuşturucu maddesi, 5 adet uyuşturucu madde hap ve suçtan elde edilen 25 euro, 20 dolar ve 110 TL para ele geçirildi. Şüpheli Ozan S. uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.