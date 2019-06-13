Uyuşturucudan yargılanan 67'lik kaynana ve gelini beraat etti

Antalya'nın Alanya ilçesinde ‘uyuşturucu ticareti yapmak' iddiasıyla yargılanan 67 yaşındaki kayınvalide ve 32 yaşındaki gelini hakkında karar verildi. Mahkeme heyeti gelin ve kayınvalidenin beraatına karar verdi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürdü. Geçen sene 27 Eylül'de ekipler, yaptıkları çalışmalarda Kübra A.(32) ve Nesrin T. (68) isimli şüphelilerde yüklü miktarda uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı. Şüphelileri takibe alan ekipler, uyuşturucuyu Saray Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde üzerindeki bir iş yerinde sakladığını tespit etti. Yapılan teknik ve fizik takip sonrası belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, kanepenin içine gizlenmiş bez çuval içerisinde 978 gram esrar ele geçirirken, olayla ilgili Kübra A.(31) ve Nesrin T. (66) gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli 2 kadın emniyetteki işlemlerinin ardından ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. Nesrin T. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Kübra A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kübra A. ve Nesrin T., üzerlerine atılı suçları kabul etmeyerek beraatlarını talep etti.

Gelin ve kaynana beraat etti

Savunmalarının ardından mahkeme heyeti sanık Nesrin T.'nin hakkında her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı anlaşılmasıyla beraat kararı verilirken gelin Kübra A., hakkında 4 yıl 2 ay hapis ve 8 bin 320 TL adli para cezasına çaptırdı. Heyet tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulunduran Kübra A.'nın hakkında daha sonra tahliye kararı verildi. Sanık Özer T. hakkında ise suçu sabit görüldüğünden 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 TL adli para cezasıyla cezalandırıldı.