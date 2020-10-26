Uyuşturucudan yargılanan sanığa 12 yıl hapis cezası

Antalya'nın Alanya ilçesinde geçen yıl operasyonla yakalanan ve uyuşturucu sattığı iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, geçen sene 26 Kasım'da Saray Mahallesi Mehmet Ali Efendi Sokak üzerinde durumundan şüphe duydukları Muhammet H.K.'ya (28) üst araması yaptı. Yapılan üst aramasında 2 parça halinde 0.60 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan Muhammet H.K.'nın uyuşturucuyu Hazar T. A.'dan (28) aldığı söylemesi üzerine ekipler harekete geçti. Polis, teknik ve fiziki takibin ardından uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen Hazar T.A. adresinde gözaltına alırken, yapılan aramalarda ise 3. 84 gram eroin ve 5 adet kırmızı reçeteyle satılan hap ele geçirildi. Gözaltına alınan Muhammet H. K.'nın hakkında 'Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan işlem yapıldıktan savcılık talimatıyla serbest kalırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hazar T.A. ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sanık son kez hakim karşına çıktı

Tutuklu yargılanan sanık Hazar T. A. Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde son kez hakim karşına çıktı. Sanık Hazar T. A. tutuklu bulunduğu Alanya L Tipi Ceza İnfaz Kurumundan SEGBİS bağlantısı ile duruşmaya katılırken avukatı da salonunda yer aldı.

12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin TL adli para cezası

Sanık Hazar T. A. savunmasında üzerine atılı suç itiraz ederek beraatını talep etti. Savunmaların ardından mahkeme heyeti sanığın 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.