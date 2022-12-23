Uyuşturucuyla mücadele sürüyor

Antalya'da düzenlenen 5 ayrı uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheliye işlem yapıldı.

Antalya İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 21-22 Aralık 2022 tarihlerinde il merkezinde yapılan 5 ayrı operasyonda 55 kilo skunk, 42 kilo 400 gram esrar, 13.972 adet uyuşturucu/uyarıcı hap, 920 gram metamfetamin, 660 gram eroin, 10 adet LSD, 1 adet ruhsatsız silah ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Olaylarla ilgili yakalanan 9 şüpheli şahıs hakkında ise “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma” suçundan adli işlemler başlatıldığı bildirildi.