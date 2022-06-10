Uyuşturucuyu piyasaya süremeden yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir şahsın İstanbul'dan getirdiği uyuşturucu maddeleri Manavgat'ta piyasaya süreceği tespit edilmesi üzerine bir rezidansta yapılan aramada, uyuşturucu madde ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde; ilçede uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde, F.H. isimli şahsın kiraladığı araçla İstanbul'dan uyuşturucu madde getirerek ilçedeki turizm bölgesinde piyasaya süreceği tespit edildi. Tespit üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünce, Manavgat İstihbarat Kısım ve Çolaklı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile birlikte Evrenseki Mahallesi'nde bulunan bir rezidansta yapılan aramada; 118 gram kokain, 5 gram kubar esrar, 1 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 3 bin 400 dolar, bin 400 euro, 28 bin 850 TL olmak üzere toplam 113 bin 731 TL uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Manavgat Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı ile adli işlemlere başlandığı bildirildi.