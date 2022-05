'Uzay Macerası' temalı kum heykellere yoğun ilgi

Antalya'da "Bir Uzay Macerası” temasıyla açılan 17'nci Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali'ne ziyaretçilerin ilgisi yoğun oldu. Yerli ve yabancı misafirler heykeller önünde bol bol fotoğraf çektirdi.

Antalya'da bu yıl 17'ncisi "Bir Uzay Macerası” temasıyla düzenlenen Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivalinde, tema çerçevesinde heykellerin yapımı tamamlandı ve kapılar ziyaretçilere açıldı. Lara Halk Plajı'nda 7 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen ve her yıl yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçinin geldiği festivalde, insanlığın uzaya giden yoldaki macerasının başladığı günden bugüne izlenen süreç işleniyor. Ayrıca çeşitli uzay filmlerinin de önemli sahneleri heykellerle canlandırılıyor. İlk uzay çizimlerini yapan Leonardo Da Vinci'nin heykeli, Galileo, Rus kosmonot Yuri Gagarin, Neil Armstrong, Wright Kardeşler, Montgolfier Kardeşlerin heykellerin yanı sıra, unutulmaz uzay filmlerinden, Star Trek, Star Wars,Guardians of the Galaxy' in önemli sahneleri de canlandırıldı. 7 bin metrekarelik alanda yaklaşık 10 bin tona yakın kum kullanıldı.

"İlgiden memnunuz"

Festival Koordinatörü Cem Karaca, Uluslararası Antalya Kum heykel Festvali'nin bu yıl 17'ncisinin "Bir uzay macerası" temasıyla düzenlendiğini hatırlattı. Bu yılki konseptleri olan uzay macerasına bir hayli ilgi olduğuna değinen Karaca, “Gelen ziyaretçilerimizin giydiği kıyafetlerinin üzerindeki simgeler ve beğenilerinden bunu anlayabiliyoruz. Buradan doğru bir tema seçtiğimizi anlayabiliyoruz. Doğru bir tema seçmişiz, hakikaten ciddi anlamda uzaya olan bir ilgi var. Temamız da uzay olunca insanlar uzayla ilgili bir şeyler görmek istedikleri için ciddi anlamda bir tercih nedeni olduk. Ramazan Bayramı'nın da etkisiyle ciddi bir ilgi vardı. Öngörümüz sezon sonuna kadar bu yoğunla devam ederiz” diye konuştu.

Karaca, heykelleri yerli ve yabancılar olmak üzere karma bir ziyaretçi profillerine sahip olduklarını sözlerine ekledi.

"Bu kadarını beklemiyordum"

Ziyaretçilerden Kani Eren, ailesiyle heykelleri gezmeye geldiğini belirterek, “Uzay konseptini beğendik. Heykeller çok güzel canlı gibiler. Minyatürünü yapmışlar. Bu kadarını beklemiyordum, fotoğraflarda görmüştüm. Gerçekte görünce çok daha farklı” dedi.

"Canlı gibi"

Zilan Özçınar ise Konya'dan geldiğini ifade ederek, “Heykeller çok güzel yapılmış. Gerçek gibi, heykellerin yüzleri çok net. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. İlk kez geliyorum. Bol bol hatıra fotoğrafı çektik” sözlerini kullandı.