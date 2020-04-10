Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir apartmanın yıkımı sırasında üzerine beton blok düşen işçi yaralandı.

Olay, Kumluca Meydan Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki bir apartmanın yıkımı esnasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yıkım kararı verilen ve 15 gün önce yıkımına başlanan apartmanda çalışan işçi Hasan Atçıoğlu'un üzerine küçük iş makineleri tarafından yapılan çalışmalar esnasında beton blok düştü. İşçinin beton blokun altında kaldığını gören iş arkadaşları hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler Atıcıoğlu'nu beton blokun altından çıkararak yan taraftaki apartmanın çatısına geçirdi, buradan da aşağıya indirdi. Atıcıoğlu, 112 Acil ambulansı ile Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.