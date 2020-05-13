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Üzerine teras yaptığı aracıyla mangal yakarak caddeleri dolaştılar

Antalya’da daha önce üstü açık otomobili havuza çevirerek seyir halinde serinleyen gençler, bu sefer de otomobilin üzerini teras olarak ayarlayıp, mangal yakarak caddeleri dolaştılar.

Antalya'da daha önce üstü açık otomobili havuza çevirerek seyir halinde serinleyen gençler, bu sefer de otomobilin üzerini teras olarak ayarlayıp, mangal yakarak caddeleri dolaştılar.


Antalya'da geçtiğimiz günlerde oto aksesuarcısı Murat Tokmak ve bir grup genç, üstü açık otomobili modifiye edip, adeta havuz haline getirerek, seyir halinde Antalya caddelerinde serinlemenin keyfini yaşamıştı.


Şoför mahallini ve koltuğunu ayıran bir sistem kuran ve koltukların bulunduğu yeri suyla dolduran Tokmak ve arkadaşları şimdi ise üstü açık aracın üzerini teras olarak dizayn etti. Bagaj kısmına ise mangal yakan Tokmak, seyir halindeyken yaktığı mangalla caddeleri dolaştı. O anlar, bir başka vatandaş tarafından kaydedildi.

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