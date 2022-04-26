İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Üzerlerinde uyuşturucu madde bulunduran 4 kişi yakalandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen 4 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen 4 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin yapılan üst aramalarında 19 gram skunk maddesi ele geçirildi.


Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Manavgat ilçesinde uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen O.Ç., Y.Ç., Ö.K. ve H.G. isimli şüpheliler düzenlenen operasyon ile yakalandı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında üzerlerinden 19 gram Skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.


Haklarında ‘uyuşturucu kullanma ve bulundurmak' suçundan adli işlem yapılan şüphelilerden O.Ç.'nin 8 ayrı suçtan kaydı olduğu belirtildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.