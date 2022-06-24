İhlas Haber Ajansı

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Üzerlerinde uyuşturucuyla yakalandılar

Antalya’nın Kumluca ilçesinde jandarma ekipleri, iki şüphelinin üst aramasında skunk ve bonzai maddesi ele geçirdiEdinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri, Kumluca Olympos mevkiinde İstanbul’dan toplu taşıma araçları ile uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde jandarma ekipleri, iki şüphelinin üst aramasında skunk ve bonzai maddesi ele geçirdi


Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri, Kumluca Olympos mevkiinde İstanbul'dan toplu taşıma araçları ile uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Komutanlığı ve Adrasan Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından Kumluca Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda K.E.B. ve Y.M.E isimli şüphelilerin üzerleri arandı. Yapılan üst aramasında yaklaşık 10 gram skunk maddesi, 500 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

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