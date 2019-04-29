Uzm. Dr. Deliağa: “Epidural analjezi annenin sütüne geçmemektedir”

Dr. Pelin Deliağa, işlemin uygulandığı anne adayının ilaç etkin olmaya başladıktan sonra hasta hareket edebildiğini ve yerinden kalkarak oda içinde dolaşabildiğini söyledi. Lokal anestezik ilaçların anne sütüne etki edip etmeyeceği konusunda da açıklamalarda bulunan Deliağa, “Epidural analjezi hem anne hem de bebeğe herhangi bir zarar vermediği gibi annenin sütüne de geçmemektedir” dedi.

Memorial Antalya Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Uzm. Dr. Pelin Deliağa, epidural analjezi ile ağrısız doğum hakkında bilgi verdi. Epidural analjezi ile ağrısız doğal doğumun etkin, güvenli ve kolay uygulanabilir bir yöntem olduğunu ifade eden Deliağa, bu yöntemle doğum yapmaya karar veren anne adayına öncelikle bazı kan testleri yapılması gerektiğine dikkat çekti. Deliağa, sonuçlarda bir anormallik saptanmaması sonucu anestezi uzmanı ile kadın doğum uzmanı kataterin takılma zamanına karar verdiğini dile getirdi.

"Hareketsiz durması çok önemlidir”

Uzm. Dr. Pelin Deliağa şöyle devam etti:

“Epidural analjezi anne adayının sırt bölgesine steril ameliyathane koşullarında bir iğne yardımıyla epidural katater denilen yumuşak ve oldukça ince, sondaya benzeyen bir aparat yerleştirilir. Katater takılması işlemi yaklaşık 10 dakika sürer. Hastanın kendisine tarif edilen pozisyonu alması ve işlem sırasında mümkün olduğunca hareketsiz durması çok önemlidir”.

“Anne adayı sadece baskı duyusu hisseder”

İşlem uygulandıktan sonraki süreci ele alan Deliağa, “İşlem uygulandıktan sonra anne adayı yeniden odasına götürülür. Bu sırada takılan kataterin ağrı pompası yardımıyla lokal anestezik ilaçlar verilmeye başlanır. Anestezi etkisini yaklaşık 30 dakika içinde göstermeye başlar. İlaç etkin olmaya başladıktan sonra hasta hareket edebilir ve yerinden kalkarak oda içinde dolaşabilir. Bu aşamada anne adayı sadece baskı duyusu hisseder” dedi.

Epidural işlem sonrasında bel ağrısının görülebileceğini öngören Deliağa, yapılan enjeksiyona bağlı olarak gelişen bu durumun her enjeksiyondan sonra karşılaşılan lokal bir ağrı olduğunu vurguladı. Deliağa, “Bölgeye yapılan sıcak uygulama, kas gevşetici kremler ve jeller ile kolayca ağrı giderilebilir. Nadir olarak baş ağrısı, enjeksiyon yerinde enfeksiyon, bloğun tam olmaması gibi sorunlarla da karşılaşılabilir. Bu durumlarda mutlaka anestezi uzmanına başvurulmalıdır” diye konuştu.

“Annenin sütüne geçmemektedir”

Lokal anestezik ilaçların anne sütüne etki edip etmeyeceği hakkında bilgilendirmelerde de bulunan Deliağa, “Bu ilaçlar hem anne hem de bebeğe herhangi bir zarar vermediği gibi annenin sütüne de geçmemektedir. Doğum sonrası anne tamamen uyanık olur ve şuur durumunda da bir değişiklik olmaz. Epidural analjezi sayesinde anne ile bebek ruhen ve bedenen stressiz bir ortamda birbirleriyle karşılaşır” diye konuştu.

Hangi durumdaki kişilerin epidural analjezi ile doğum yapamayacağını açıklayan Uzm. Dr. Pelin Deliağa şu ifadeleri kullandı:

“Doğumun çok ileri evresinde, artık uygulansa da fayda göremeyecek durumda olmak, kanama pıhtılaşma bozukluğu olması, beyin tümörü varlığı, nörolojik hastalıklar, kan sulandırıcı ilaç kullanılması, anne adayının aktif kanamalı bir hastalığının olması, düşük tansiyonla seyreden hastalık durumu”.