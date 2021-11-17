Uzm. Dr. Kadıoğlu: “Antibiyotiğin doğru doz, zaman ve ilaç eşleşmesiyle kullanılması oldukça önemli”

Tülay Kadıoğlu, antibiyotik kullanımının oldukça önemli bir konu olduğuna dikkat çekerek, “Doğru dozda, doğru zamanda ve doğru ilaç eşleşmesiyle kullanılması oldukça önemli”

Memorial Antalya Hastanesi'nden Tülay Kadıoğlu, Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası'na ilişkin antibiyotik kullanımı hakkında açıklamalarda bulundu.

Antibiyotik kullanımının oldukça önemli bir konu olduğuna işaret eden Kadıoğlu, gereksiz ve yanlış kullanımlarda vücutta bu antibiyotiklere karşı direnç olabileceğine dikkati çekti. Kadıoğlu, “Gelişen bu direnç ilerleyen zamanlardaki enfeksiyonlarda antibiyotiklerin yetersiz ve etkisiz kalmasını, hastanede yatış sürelerinin uzamasını, gelecek nesillerde mevcut antibiyotikleri kullanamadığımız için daha güçlü antibiyotiklere neden oluyor. O yüzden doğru dozda, doğru zamanda ve doğru ilaç eşleşmesiyle kullanılması oldukça önemli” dedi.

“Bakteriyel enfeksiyonsa antibiyotik kullanılması gerekir”

Antibiyotiğin bakteriyel enfeksiyonlarda kullanılması gerektiğini aktaran Kadıoğlu, “Eğer bir enfeksiyonun bakteriyel enfeksiyon olduğu kanıtlanmışsa mutlaka antibiyotik kullanılması lazım. Viral enfeksiyonlar da ise etkisi olmayacaktır. O yüzden, gribal bir enfeksiyon geçiriyorsak öncelikle daha doğal yöntemlerle bunu atlatmayı beklemek ya da doktorunuz eğer antibiyotik kullanmanızı önermediyse bitkisel, doğal çözümlerle enfeksiyonun vücuttan uzaklaşmasını beklemek en doğru olanı. Ama eğer sizde bakteriyel bir enfeksiyon olduğu kanıtlandıysa, o zaman sadece size doktorunuz önerdiği doğru ilaç ve antibiyotiğin kullanılması gerekir” ifadelerini kullandı.

“Kar- zarar dengesi önemli”

Hastaların antibiyotiğin vücuda verdiği zarar konusunda tedirginlik yaşaması halinde enfeksiyon ve antibiyotik arasında kar zarar dengesini gözetmesi gerektiğinin altını çizen Kadıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kar zarar dengesi önemli. Bizim için bütün ilaçlarda bu geçerli. Eğer ki doktorunuz yaptığı muayene ve tetkikler neticesinde sizin antibiyotik kullanmanız gerektiğini düşünüyorsa, burada enfeksiyonun vücudunuza vereceği zarar, ilacın vereceği zarardan daha fazla olduğu için enfeksiyonun temizlenmesi gerekmektedir. Diğer yandan eğer doktorunuz antibiyotik kullanmanız gerektiğini düşünmüyorsa, o zaman ilacın vereceği karaciğer ve özellikle böbrek üzerine vereceği zararlar, evet gerçekten fazla. O noktada çok dikkatli olmak lazım.”

“Antibiyotik kullanımı sonrası probiyotik kullanılmalı”

Kadıoğlu, antibiyotiğin kullanımı esnasında bağırsaklardaki iyi bakterilerin kaybedildiğine de işaret ederek, “Enfeksiyonumuzu temizlerken, vücuttaki iyi bakterileri ne yazık ki kaybedebiliyoruz. Bağırsağımızdaki iyi bakteriler, bağırsak dengemizi ve alışkanlıklarını düzenliyor. Ama burada vücuttaki enfeksiyonu temizlememiz gerektiği için bu riski göz almak durumundayız. Bu noktada da hastalara probiyotik desteklerle bağırsağı güçlendirmelerini öneriyorum. Doğal probiyotiklerden fayda görülebilir. Eğer güçlü bir antibiyotik kullanılıyorsa, beraberinde ek probiyotik besin takviyelerden destek alıp, bağırsaktaki iyi bakteri sayısını arttırabilirsiniz” diye konuştu.