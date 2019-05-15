Uzm Dr. Kundakçı: "Sessiz düşman yüksek tansiyon"

Dr. Kemal Kundakçı, “sessiz düşman” olarak bilinen yüksek tansiyonun Türkiye'de her 3 kişiden birinde görüldüğünü belirterek, mutlaka doktor kontrolünde takip edilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Uzm. Dr. Kemal Kundakçı 17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü nedeniyle önerilerde bulundu. Damarın içindeki kanın damar duvarına yaptığı yüksek basınca hipertansiyon denildiğini kaydeden Kundakçı, ”Yüksek kan basıncı adıyla da bilinen hipertansiyon, uzun süre belirti vermeden böbrek, beyin, kalp ve damar sistemine verdiği hasar nedeniyle “sessiz düşman” olarak da anılıyor. Türkiye'de 15 milyondan fazla yani her 3 kişiden birinde görülen yüksek tansiyonun mutlaka doktor kontrolünde takip edilmesi gerekiyor” diye konuştu.

"Görülme yaşı düşüyor"

İleri yaş hastalığı olarak bilinen hipertansiyonun görülme yaşının, dünyada ve Türkiye'de giderek düştüğüne dikkati çeken Kundakçı, “Özellikle hareketsiz ve stresli yaşam, alkol ve sigara tüketimi, aşırı kilo, özellikle santral obezite denilen göbek yağlanması ve tuz kullanımının çok olması kan basıncı yüksek genç bir grubun oluşmasını sağlamıştır. Hatta 13-14 yaşlarından itibaren hipertansiyon görülme sıklığı artmıştır” dedi.

"Birçok hastalığa neden olabilir"

Yüksek tansiyonun erkeklerde 50 yaşın altında, kadınlarda ise 55 yaşından sonra görülme sıklığının arttığını ifade eden Kundakçı, “Yüksek tansiyonlu kişilerin yaklaşık yüzde 60'ında ailede de tansiyon yüksekliği söz konusudur. Aşırı kilosu olanların yaklaşık yüzde 40'ında yüksek tansiyon görülmektedir. Şeker hastalarında yüksek tansiyona çok sık rastlanır. Hareketsiz bir yaşam sürenlerde yüksek tansiyon daha sık görülebilir. Sık ve fazla alkol kullananlarda da risk artar. Hipertansiyon; inme, aortik anevrizma, kalp krizi, kalp yetmezliği, böbrek hastalıkları gibi yaşamı olumsuz etkileyebilecek birçok hastalığa neden olabilir. Hipertansiyon rahatsızlığı olan kişiler, yaşam tarzlarını dikkatli bir şekilde düzenlemelidir” önerisinde bulundu.

"10 öneri"

Kundakçı, yüksek tansiyon hastalarına şu önerilerde bulundu:

“Yüksek tansiyon tanısı aldıysanız hiç zaman kaybetmeden bir uzmana başvurun. Evde tansiyon değerlerinizi tavsiye edilen şekilde ölçün. Hangi evrede olursa olsun yaşam tarzı değişikliği yapmayı ihmal etmeyin. Az yağlı ve az tuzlu sağlıklı yiyecekler tüketin. İdeal vücut ağırlığınızı koruyun. Fiziksel olarak hareketli yaşayın. Sigarayı bırakın, fazla alkol tüketmeyin. Stresi mümkün olduğunca azaltın. Doktorunuzun uygulamaya başladığı tedaviyi aksatmayın ve kan basıncınızı düzenli takip edin.”