Uzm. Dr. Mehmet Güneş hasta kabulüne başladı

Uzmanlık eğitimini Viyana'da yapan ve çeşitli hastanelerde çalışan Uzm. Dr. Mehmet Güneş, Memorial Antalya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nde tam zamanlı hasta kabulüne başladı.

Uzm. Dr. Mehmet Güneş, Memorial Antalya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nde görev yapmaya başladı.

Mehmet Güneş kimdir?

Uzm. Dr. Mehmet Güneş 1987-1995 yılları arasında tıp doktorluğu eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamladı. Ardından uzmanlık eğitimi için Viyana'ya giden Uz. Dr. Güneş, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlık eğitimini 1998-2006 yılları arasında Viyana Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nda aldı. İzmir'e dönen Uz. Dr. Güneş uzmanlık denkliği için 2008'e kadar yine mezun olduğu Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde denklik eğitimini tamamladı. Çeşitli hastanelerde çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olarak çalışan Uz. Dr. Güneş özellikle yenidoğan sağlığı ve hastalıkları ile ilgileniyor.

Güneş, Memorial Antalya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nde görev yapmaya başladı.