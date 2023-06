Uzman Diyetisyen Nafikar Başkan: “Dinlendirilmeden yenilen etler sağlık problemlerine neden oluyor”

Et tüketiminin arttığı Kurban Bayramı'nda etin pişirilme şekli, saklanma şartları ve tüketim miktarının sağlık açısından önem taşıdığına dikkat çeken Uzman Diyetisyen Nafikar Başkan, “Et, kesildikten sonra 12-24 saat arasında dinlendirilmelidir, hemen tüketilmemelidir. Dinlendirilmeden tüketilen etler, mide yanması, hazımsızlık, şişkinlik gibi sağlık problemlerini beraberinde getirebilir” dedi.

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi'nden Uzman Diyetisyen Nafikar Başkan, bayramların, tüm aile bireylerini bir araya getiren, lezzetli sofraların etrafında sevgi ve mutluluğun paylaşıldığı günler olduğunu söyledi. Uzm. Dyt. Başkan, Et tüketiminin arttığı Kurban Bayramı'nda etin pişirilme şeklinin, saklanma şartlarının ve tüketim miktarının sağlık açısından önem taşıdığını vurguladı. Uzm. Dyt. Başkan, et tüketimi, etin pişirme şekli ve saklama şartları konusunda açıklamalarda bulundu.

“Haşlama ve ızgara tercih edilmeli”

Etin haşlama ya da ızgara olarak tüketilmesi gerektiğine değinen Uzm. Dyt. Nafikar Başkan, “Kırmızı et; çok kaliteli bir hayvansal protein ve demir kaynağı olsa da, doymuş yağ ve kolesterol içeriği de yüksektir. Eti pişirme yöntemi olarak kızartma ve yüksek ısıl işlemler yerine haşlama ve ızgara gibi sağlıklı yöntemler tercih edilmelidir” dedi.

“Etin muhafaza edilmesi”

Etlerin doğru muhafız edilme yöntemlerinden bahseden Uzm. Dyt. Başkan, “Etler buzlukta -2 derecede 1-2 hafta, -18 derecede 3 ay muhafaza edilebilir. Yeni kesilmiş hayvanların etlerinde kas kasılmasından dolayı oluşan sertliğin giderilmesi, pişirmede yumuşaklık sağlanması hem de sindiriminin kolay olması için kesildikten sonra 12-24 saat arası dinlendirilmelidir, hemen tüketilmemelidir. Dinlendirilmeden tüketilen etler, mide yanması, hazımsızlık, şişkinlik gibi sağlık problemlerini beraberinde getirebilir” diye konuştu.

“Tek başına tüketilmemeli”

Etin tek başına tüketilmemesi gerektiğinin altını çizen Uzm. Dyt. Başkan, “Etin içerisindeki demirin emiliminin daha iyi olması için kırmızı et tek başına değil de limonlu mevsim yeşillikleri, ızgara sebzeler veya salatalar ile birlikte tüketilmelidir. Bu sayede hem besin çeşitliliği sağlanır. Bu şekilde sindirimi diğer besinlere göre zor olan etin sindirilebilmesi kolay olur. Et, pirinç pilavı ile değil bulgur pilavı ile sunulmalıdır. Et yanında asitli, şekerli içecekler yerine ayran, maden suyu gibi sağlıklı içecekler tüketilmedir” şeklinde konuştu.

“İkram edilen her tatlıyı yemeyin”

Özellikle hayvansal protein tüketiminin arttığı Kurban Bayramı'nda su tüketiminin önemli hale geldiğini belirten Dyt. Başkan, “Hayvansal protein tüketimi ile vücutta artan toksinlerin vücuttan uzaklaştırılmasının en önemli yolu günlük 2,5-3 litre su içmekten geçer. Bayramlarda şerbetli tatlı ve çikolata tüketimine dikkat edilmelidir. Gidilen bayram ziyaretlerinde ikram edilen her tatlı tüketilmemelidir. Yasak değil, sınır konulmalıdır. Şerbetli, tatlılar yerine sütlü tatlılar tercih edilmelidir. Bayramda fazla tüketilen kırmızı et, çikolata, şerbetli tatlılar kilo kontrolünü sağlamamızı zorlaştırabilir. Günlük fiziksel aktivite artırılmalıdır. Günlük 30-40 dakika hafif tempolu yürüyüşler yapılmalıdır” dedi.