“Uzman Eller Projeleri” için başvurular başladı

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığınca yürütülen "Kırsal Kalkınma Destekleri muhteviyat Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projeleri"nin başvuruları başladı.

Gazipaşa Tarım Orman İlçe Müdürü Nazan Durak Özçelik, Tarım ve Orman Bakanlığı arım Reformu Genel Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığınca 81 ilde yürütülen "Kırsal Kalkınma Destekleri muhteviyat Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projeleri"nin 2023 yılı başvurularının başladığını duyurdu. Başvurusu uygun bulunacak girişimcilere 250 bin TL'ye kadar yüzde 100 hibe desteği verileceğini dile getiren Müdür Özçelik, “Mevzuatta belirtilen nitelikleri taşıyan girişimciler, e-devlet şifrelerini kullanarak 8 Mayıs 2023 tarihi saat 23.59'a kadar "https://uzmaneller.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden online olarak başvurularını yapabilecek” dedi.

Başvuruda zorunlu olan belge ve dokümanların online olarak yükleneceğini söyleyen Gazipaşa Tarım Orman İlçe Müdürü Nazan Durak Özçelik, “Proje muhteviyat kırsalda yaşayan/yaşamayı taahhüt eden tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren üniversitelerin fakülte ve meslek yüksekokulları ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tarım, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, laboratuvar hizmetleri ve gıda teknolojisi alanlarında eğitim veren lise ve dengi okullardan mezun kişilere muhteviyat üretim, hayvancılık, gıda ve su ürünleri sektörlerinde uygulayacakları projeler için hibe desteği verilecek. Başvurular, 8 Mayıs 2023 saat 23.59'da sona erecek. Uzman eller projesinden yararlanmak isteyenler söz konusu tarihe kadar başvuru yapabilirler” diye konuştu.