Uzman isim uyardı: Kanserde erken teşhis hayat kurtarıyor

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Beypınar, Kanser Haftası çerçevesinde yaptığı açıklamada; kanserde erken teşhisin hayat kurtardığının uyarısından bulundu.

Türkiye'de en çok görülen kanser çeşitleri ve tarama yöntemlerini anlatan Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli ALKÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İsmail Beypınar, kanser hastalığının tedavisinde erken teşhisin önemini vurguladı. Erken teşhise yönelik bilgilenmesinin ve erken teşhis testlerinin gelişmesinin umut verdiğini ifade eden Beypınar, “Ülkemizde en sık gördüğümüz kanser türleri ise daha çok meme, kalın bağırsak, mide, yemek borusu, akciğer, rahim ve rahim ağzı kanseridir. Sağlık Bakanlığımızın yürüttüğü “Kanserde Erken Teşhis” Programları çerçvesinde meme, kalın bağırsak, prostat ve rahim ağzı kanserleri için toplumun kaynaklarına ve hastalık yüküne uygun olarak tarama programları yürütülmektedir. Akciğer kanseri için henüz ülkemizde oturmuş bir tarama programı bulunmamaktadır. Bunun için tütün mamullerinin bırakılması ciddi önem arz etmektedir. Rahim ağzı kanseri açısından ülkemizde henüz rutin aşılama programında olmasa da özellikle genç kızlarımıza uygulanmak üzere HPV aşıları mevcuttur. Aşının koruyuculuğu yüzde 95 ile yüzde 99 olduğu bilinmektedir” dedi.

“Kanserden korunma yolları ve belirtileri nelerdir?”

Kanserden korunma yollarına değinen Doç. Dr. İsmail Beypınar, “Kanserin gösterilmiş besinle veya vitamin takviyesi ile engellenebilir bir tedavisi yoktur. Direkt taramaları yapıp sigaradan uzak durup sağlıklı yaşam tavsiyelerimize uymanız önem arz etmektedir. Sağlıklı beslenmek, özellikle tütün mamullerinden ve aşırı kilodan uzak durmak gerekir. Çağımızın önde gelen sağlık sorunlarından birisi olan kanserin öncü belirtileri ise kilo kaybı, anormal bir kanama, geçmeyen ağrılardır. Özellikle kadınların kendi kendilerine meme muayenesi yapması, yılda bir kere ilgili bölüme muayene olarak değerlendirilmelidir” diye konuştu.

Alanya EAH'de kanser hastalarına verilen hizmetler

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bölgenin ihtiyaçları hedefinde Kemoterapi Ünitesi, Onkoloji ve Hematoloji poliklinik hizmetlerinin devam ettiğini belirten Doç. Dr. Beypınar, “Alanya'da 1 yılın içinde 100'ün üzerinde kanser hastamıza poliklinik hizmeti verdik. Seans sayılarımızı arttırarak aylık kemoterapi sayımız 350'nin üzerine çıktı” şeklinde konuştu.