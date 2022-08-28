Uzmanından caretta carettayla ilgili rahatlatan açıklama

Dr. Mehmet Gökoğlu, Muratpaşa ilçesi Örnekköy sahilinde yaşanan caretta caretta ısırma vakalarının, hayvanın beslenme şeklinin insan eliyle değiştirilmesi sonucu yaşandığını açıkladı. Gökoğlu, hayvanın yaklaşık 20 gün içinde daha sıcak sulara çekileceğini belirterek, vakaların devam etmesi halinde ise en doğru yolun canlının o bölgeden uzaklaştırılması olduğunu bildirdi.

Muratpaşa ilçesi Örnekköy sahilinde son 15 gün içinde caretta cretta ısırma vakası yaşandı. Bölgeyi mesken tutan caretta carettanın su yüzeyine çıktığı, insanların platform üzerinden el ve ayaklarıyla yaptığı çırpınma hareketlerine geldiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan canlının zaman bölgedeki teknelerden beslenmesinin yapıldığı öne sürüldü. Caretta caretta 3 gün önce ise Rus uyruklu bir kadını kalçasının iki noktası ve parmaklarını ısırarak hastanelik etmişti.

"Kırmızı listedeler"

Konuyla ilgili rahatlatan açıklamayı ise Dr. Mehmet Gökoğlu yaptı.

Gökoğlu, caretta carettaların bol olduğu Lara, Belek ve Side kıyılarında zaman zaman ısırma vakalarının yaşandığını bildirdi.

Akdeniz ve Ege kıyılarında caretta caretta yavrularının yumurtadan çıkış dönemlerinin devam ettiğini dile getiren Gökoğlu, “Antalya'da Çıralı, Lara, Belek, Boğazken ve Manavgat önemli yumurta bırakılan alanlar. Bu canlı kırmızı listede ve giderek nesli giderek azalan türler arasında yer alıyor” dedi.

"Çoğunlukla kıyıda besleniyor"

Örnekköy Sahili'nde yaşanan caretta caretta ısırmasını ve canlıya yönelik davranışları değerlendiren Gökoğlu, “Bu dönemlerde zaman zaman ısırma vakaları yaşanabiliyor. Otellerin iskeleleri altında insan hareketi oldukça yoğun, sahiller dolu. Bu canlıların yaşam yeri de deniz, dolayısıyla kıyıda ve açıkta beslenme yapabiliyor. Ama çoğunlukla kıyıda beslenme yapıyor. Ancak yansıyan bazı görüntülerde şartlandırılmış bir kaplumbağa var. O bölgede misafirlerin beslemesine alışmış bir caretta caretta var orada. Bu hayvanın doğasına aykırıdır. Bu şekilde alıştırırsanız yem vermediğinizde sizden mutlaka yem isteyecektir, ısırma vakaları yaşanacaktır. Muhtemelen de olaylar bu nedenle gerçekleşiyor” diye konuştu.

"Vakalar devam ederse uzaklaştırılmalı"

Denizde bu caretta carettanın mümkün oldukça uzak durulması gerektiğinin altını çizen Mehmet Gökoğlu, “Bu vakalar tekrarlarsa o carettanın oradan alınıp, insanların fazla olmadığı sakin bir bölgeye götürülmesi lazım. Bu hayvan oraya alışmış, elinize suda çırptığınız an yanınıza kadar geliyor. Yem verdiğiniz zaman alıyor, vermediğiniz zaman insanın elini ayağını yem olarak düşünüp ısırma gerçekleşebilir. Zarar vermeden caretta carettayı o bölgeden uzaklaştırmak en doğru hareket olacaktır. Sıkıp ezme şeklinde kişiye zarar veriyor. Ama yaşanılan panik, insanların boğulmasına neden olabilir. Konuyla ilgili kurumlarca canlının uzaklaştırılması doğru olur" ifadelerine yer verdi.

"20 güne uzaklaşacaklar"

Suyun soğumaya başlamasıyla canlının daha içlere çekileceğini kaydeden Gökoğlu, "Eylülün 15'inden sonra kıyılarımızdan çekilmesini bekliyoruz. 20 günlük sürede dikkatli olmak lazım. Canlının silueti görünürse suya girmemek doğru olacaktır. Ama en doğru hareket oradan uzaklaştırılması olacaktır" açıklamalarında bulundu.