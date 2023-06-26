Uzmanından yaz sıcaklarında kalp hastalarının dikkat etmesi gereken 11 kural

Dr. Nuri Cömert, hastaların dikkat etmesi gereken 11 kural hakkında uyarılarda bulundu.

Sıcak havaların yol açtığı terleme ve derinin sıcaklığı vücuda eşit dağıtma çabası kalp hızını arttırıyor ve kan basıncını düşürüyor. Aşırı sıcaklarda vücut ısısının artışı sıvı kaybını da beraberinde getiriyor. Yaz mevsiminin getirdiği sıcak hava özellikle 50 yaş üzeri, aşırı kilolu ya da kalp hastalığı bulunan kişiler için taşımaları gereken ek bir yük anlamına geliyor. Bu yük, bilinen bir kalp hastalığı olan kişilerde belirtilerin kötüleşmesine neden olabiliyor. Kalp sağlığı için uygun önlemler alınırsa kalp rahatsızlığı bulunan kişiler, yaz mevsimi ve tatilin keyfini çıkarabiliyor. Memorial Antalya Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nden Uz. Dr. Nuri Cömert, sıcak havalarda kalp rahatsızlığı bulunan kişilerin dikkat etmesi gereken noktaları anlattı.

Göğüs ağrısı ve nefes darlığı gelişebilir

Yaz sıcakları her insan için problem oluşturabileceğini belirten Uz. Dr. Nuri Cömert, “Kalp; özellikle 50 yaş üzeri, aşırı kilolu ve kalp rahatsızlığı bulunan kişiler için tehlikeli olan sıcak havalarda normal vücut sıcaklığını korumak için çalışır. Terleme ve derinin sıcaklığı vücuda eşit dağıtma çabası temel olarak bunu sağlar. Bu çaba kalp hızını artırır ve kan basıncının düşmesine neden olarak kardiyovasküler sisteme ( kalp ve damar sistemi) ek bir yük bindirir. Bu yük bilinen kalp hastalığı olan kişilerde belirtilerin kötüleşmesine neden olabilir. Örnek olarak kalp damar hastalığı olan bir insanda göğüs ağrısı başlayabilir ya da kalp yetersizliği olan birinde nefes darlığı gelişebilir veya artabilir. Gün içinde sıcaklıktaki büyük değişiklikler de kalp krizlerinin aniden artmasına neden olabilir” dedi.

Kalp hastalığı olan kişilerin sıcak havalarda alması gereken önlemler

Uz. Dr. Nuri Cömert, kalp hastalarının dikkat etmesi gereken 11 kural hakkında şu uyarılarda bulundu: “Kalp hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçların etkileri sıcak havalarda değişebilir. Havaların ısınmasıyla birlikte kalp hastalığı olan kişilerin ilaç tedavisini doktoruna danışarak düzenlemesi gerekir. Doktorunuza danışmadan herhangi bir kalp ilacınızı kesmeyin ya da dozu değiştirmeyin. Bol miktarda meyve, sebze ve diğer yüksek lifli yiyecekleri içeren beslenme planı uygulayın. Çoğu zaman tavuk, balık ve hindi gibi yağsız protein türlerini yiyin. Fındık ve tohumlarla birlikte zeytinyağı gibi "iyi" yağları ekleyin ve tatlıdan uzak durun. Gün içerisinde özellikle öğle ve öğleden sonra saat 3'e kadar olan sürede açık havada bulunmayın. Eğer güneşli bir havada gününüzü açık havada geçirecekseniz mutlaka yeterli miktarda su içmeye dikkat edin. Planlı bir egzersiz programıyla fazla kilolarınızdan kurtulmaya çalışın. Sigara içiyorsanız vakit kaybetmeden sigarayı bırakmak için yardım alın. Yorucu fizik aktivitelerden kaçının, yaz aylarında düzenli bir egzersiz programına başlamadan önce mutlaka doktorunuza danışın. Pamuklu, açık renkli giysiler giymek, şapka ve gözlük takmak sıcaktan sizi koruyacak sıvı kaybınızı azaltacaktır. Yürüyüş öncesi ve sonrası mutlaka sıvı alın. Tatil beldelerinde deniz ve havuz kenarında alkollü ve kafeinli içecek içme alışkanlığından vazgeçin. Yürüyüş aralarında gölge ve serin yerlerde dinlenerek ve nefes alarak kalp sağlığınızı koruyun. Arkadaşlarınızla vakit geçirerek, egzersiz yaparak, meditasyon yaparak veya yoga yaparak stresinizi azaltın. Kalp hastası olan kişiler yanlarında cep telefonu bulundurmalı ve acil durumda çağırabilecekleri bir yakınının numarasını kaydetmelidirler.”