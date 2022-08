Uzmanlardan, Covid-19 enfeksiyonuna karşı antioksidan desteği alma çağrısı

Covid-19'a karşı güçlü bağışıklık sistemi vurgusu yapan Dr. Ender Saraç, "Bunun için antioksidan açısından zengin gıdaları da ihmal etmemeliyiz. Hem bağışıklık sistemini güçlendirmek hem de enfeksiyonlardan korunmak için her gün düzenli olarak, en az yüzde 10 oranında saf Anadolu propolisi özütü içeren bir damladan 20 damla tüketmenizi tavsiye ederim" dedi.

Doğada bilinen en güçlü antioksidan propolisin, literatürde yer alan bilimsel çalışmalarda kovid-19'a karşı önemli sonuçları bulunduğunu dile getiren Dr. Ender Saraç, "Öncelikle antioksidanlar, vitaminler ve mineraller açısından zengin doğal gıdalarla beslenerek sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Günde en az 6 saat uyumalı, her gün en az 30 dakika egzersiz yapmalı ve kilonuzu korumalısınız. Bu sayede bağışıklık sistemimizi de güçlü tutmuş olacaksınız. C, D vitamini ve çinko minerali açısından zengin besinleri tüketmeye özen göstermelisiniz. Bunların yanı sıra antioksidan açısından zengin gıdaları da ihmal etmemelisiniz. Bunların başında doğada en güçlü antioksidan olarak bilinen propolis gelmektedir. Ayrıca; soğan, sarımsak, zencefil, zerdeçal, ginseng, arı poleni, arı sütü ve ham bal gibi besinler de antioksidan açısından oldukça zengindir" diye konuştu.

"Anadolu propolisi tüketin"

Bilimsel yayınlarda özellikle Anadolu propolisinin Covid-19'a yakalanma riskini azalttığının belirtildiğini aktaran Saraç, "2021 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesinde in vitro koşullarda yapılan bilimsel çalışmada, 'BEE'O UP' yüzde 30 propolis damlanın içeriğinde doğal olarak bulunan fenolik ve flavonoid yani antioksidan bileşenlerin korona virüs enfeksiyonuna karşı etkileri değerlendirilmiştir. Çalışmada 2 propolis ürünü; ham propolis ekstrakte edilmiş olarak, diğeri ise hazır ekstakte edilmiş, yerli ticari bir marka olarak kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda, Anadolu propolisinin içeriğinde doğal olarak bulunan kafeik asit fenetil ester (KAFE), hesperitin, kafeik asit, kuersetin, pinosembrin, galanjin flavonoidlerinin SARS-CoV-2 virüsünün ACE-2 reseptörüne bağlanmayı önleyici etki gösterilmiş ve virüslerin bağlanmasına engel olduğu ve dolayısıyla enfeksiyon gelişmesinin de engellendiği belirtilmiştir. Hem bağışıklık sistemini güçlendirmek hem de enfeksiyonlardan korunmak için her gün düzenli olarak, en az yüzde 10 oranında saf Anadolu propolisi özütü içeren bir damladan 20 damla tüketmenizi tavsiye ederim. Burada önemli olan bir diğer nokta ise sözleşmeli arıcılık modeli ile üretilmiş, Anadolu propolisini beslenmenize eklemenizdir” açıklamasında bulundu.

"Covid-19 enfeksiyonuna karşı antioksidan zengini Anadolu propolisi kullanılmalı"

BEE'O Propolis Genel Müdürü Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı ise Türkiye'nin dünyanın ikinci arıcılık ülkesi olduğuna dikkat çekti. Türkiye'nin endemik bitki örtüsü çeşitliliğinin diğer ülkelere kıyasla 3 kat daha zengin olduğunu kaydeden Samancı, "Ülkemizde 8,2 milyon arı kovanı ve 72.000 arıcı bulunmaktadır. Zengin coğrafyamız sayesinde de arıcılık ve arı ürünleri üretimi konusunda yüksek potansiyele sahip bir ülkeyiz. Ülkemizde başta propolis olmak üzere, arı sütü, polen, arı ekmeği ve ham bal gibi arı ürünleri de üretilmektedir. İstanbul Teknik Üniversitesinde yapılan bilimsel bir çalışmada, Anadolu propolisinin diğer ülkelerde üretilen propolislere kıyasla 3 kat daha zengin antioksidan maddeler içerdiği ve daha zengin bir antioksidan profiline sahip olduğu belirlenmiştir. Bu da Anadolu coğrafyasındaki endemik bitkilerden kaynaklanmaktadır. Anadolu propolisinin içeriğinde yüksek oranda kafeik asit fenetil ester (KAFE), kafeik asit, kuersetin, galangin, klorojenik asit, linolenik asit, palmitik asit, hidroksitirosol, cis-p-kummerik asit, p-kumarik asit, krisin ve pinosembrin gibi 15 farklı fenolik ve flavonoid bileşenler bulunur. Bu bileşenler sayesinde propolis antioksidan, antibakteriyel, antiviral, antifungal, antienflamatuvar ve antitümör özellikler gösterir. Sonuç olarak güçlü bir bağışıklık için saf Anadolu propolisi özütü içeren bir damladan düzenli olarak tüketmeniz ve bağışıklık sisteminizi güçlendirmeniz oldukça önemlidir” dedi.