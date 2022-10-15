Uzmanlardan kanser hastalarına 'propolis' çağrısı

Ender Saraç, "Anadolu propolisinin içeriğinde 15 farklı fenolik ve flavonoid bulunmaktadır, bu değerli bileşenler sayesinde, propolis kanser hücrelerinin sayısını azaltıcı yönde etki gösterirken, sağlıklı dokuya hiçbir şekilde zarar vermez. Araştırmacılar da propolisin bu özelliğinden dolayı kanserli bireylerde düzenli olarak kullanımını önermektedir" dedi.

Dr. Ender Saraç, meme kanserinin beslenmeyle ilişkisi ve propolisin faydaları hakkında açıklamalarda bulundu. Dünya genelinde ikinci sırada yer alan meme kanserinin, kadınlar arasında en sık görülen kanser türü olduğunu aktaran Dr. Ender Saraç, "Aile öyküsünde meme kanseri varlığı başlıca risk faktörleri arasında yer alırken kötü beslenme alışkanlıklarından kaynaklanan obezite, yoğun alkol, sigara kullanımı, yetersiz fiziksel aktivite ve yoğun radyasyon maruziyeti gibi çevresel faktörler de meme kanseri riskini arttırabilir. Bunun yanı sıra, adolesan dönemden yetişkinlik dönemine geçiş sürecinde kontrolsüz ağırlık kazanımının meme kanseri riskini arttırdığı da yapılan bilimsel çalışmalarda belirtilmiştir. Dolayısıyla, meme kanseri ile beslenme arasında önemli bir ilişki vardır. Meme kanseri ve beslenme ilişkisi ile ilgili yapılan bilimsel çalışmalarda; yüksek yağ içeren, kızarmış, tütsülenmiş, tuzlanmış veya salamura yapılmış ya da doğrudan ateşte pişirilmiş besinlerin tüketilmemesi önerilmektedir. Yıllardır yapılan araştırmalar ile bazı besinlerin kanser riskini azaltıcı etkisi bulunmuştur" diye konuştu.

"Kanserli bireylerde propolis kullanımı öneriliyor"

Bu besinlerin başında immünomodülatör (bağışıklık düzenleyici) etkisi bulunan bir arı ürünü olan propolisin geldiğinin altını çizen Saraç, "Özellikle endemik bitki örtüsü bakımından oldukça zengin olan Anadolu coğrafyasından elde edilen Anadolu propolisinin içeriğinde 15 farklı fenolik ve flavonoid bulunmaktadır. Bu değerli bileşenler sayesinde, Anadolu propolisi kanser hücrelerinin sayısını azaltıcı yönde etki gösterirken sağlıklı dokuya hiçbir şekilde zarar vermez. Araştırmacılar da propolisin bu özelliğinden dolayı kanserli bireylerde düzenli olarak kullanımını önermektedir. Yetişkinlerin yüzde 30 oranında saf Anadolu propolisi içeren bir özütten günde en az 20 damla, çocukların ise günde en az 10 damla kullanması tavsiye edilmektedir" dedi.

"Dengeli tabak modeli"

Arı Ürünleri Uzmanı Gıda Yüksek Mühendisi Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı ise, bütün kanser olgularıyla ve kanserden ölümlerde beslenmenin yakından ilişkisi olduğunu bildirdi. Kanserden korunmak için dengeli bir tabak modelinin ana unsurları olan sebze, meyve, proteinden zengin besinler, tam tahıllar ve sağlıklı yağlara günlük diyette mutlaka yer verilmesi gerektiğini işaret eden Samancı, "Özellikle, sebze ve meyvelerde bulunan antioksidan etki gösteren A, C, E gibi vitaminler ve selenyum, çinko gibi mineraller serbest radikal oluşumunu engellediği gibi reaktif oksijen türlerini de baskılayarak kansere karşı koruyucu etki gösterirler" dedi.

Anadolu propolisi

Anadolu arı ürünlerinin zengin besin içeriği sayesinde bağışıklık sistemini düzenleyici etkisi olduğunu belirten Samancı, "Her gün Anadolu arı ürünlerinin beslenme örüntüsüne eklenmesi önerilmektedir. Bu konu ile ilgili; 2012 yılında İstanbul Üniversitesi'nde yapılan çalışmada; kadınlarda yaygın olarak görülen meme kanseri hücrelerinde, in vitro koşullarda, hücre kültürü yöntemi kullanılarak, propolisin sitotoksik ve apoptotik (kanserli hücrelerin programlı ölümü) etkileri değerlendirilmiştir. Çalışmada; farklı bölgelere (Arjantin, Çin, Türkiye)'ye ait 8 propolis ekstraktının meme kanseri hücresi üzerine etkileri incelenmiştir" dedi.