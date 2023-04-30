Uzmanlardan sivilce ve aknelere karşı arı zehri ve propolis önerisi

Sivilce ve akne, özellikle ergenlik döneminde sık görülen bir cilt problemi olarak biliniyor. Yapılan araştırmalara göre, 11-30 yaş aralığındaki gençlerin yaklaşık yüzde 80'i bu sorunla karşı karşıya kaldığı bildirildi. Uzman isimler ise sivilce ve aknelere karşı arı zehri ve propolis önerisinde bulundu. Cilt dokusunda kıl kesecikleri ve yağ bezlerinin olduğu bölgede sebum adı verilen yağlı bir madde üretildiğini belirten Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Zekai Kutlubay, “Bu madde, cilt yüzeyine doğru ilerleyerek cildin nem dengesini korumaya yardımcı oluyor. Ancak stres, beslenme şekli, hormon düzeyleri ve genetik faktörler gibi nedenler aşırı sebum artışına sebebiyet verebiliyor. Bu durum, ölü deri hücreleri ve sebumun birikerek, sivilce ve akne oluşumuna yol açmasıyla sonuçlanıyor. Cildimizde yaşayan Propionibacterium acnes adlı bakteri türü de sivilce oluşumunda etkili bir rol oynuyor. Bilimsel çalışmalar, propolis ve arı zehri gibi arı ürünlerinin akne ve sivilce problemlerine karşı etkili olabileceğini gösteriyor” dedi.

"15 günü kadar kısa bir sürede iyileşme süresini hızlandırdığı belirtilmiştir"

Arı Ürünları Uzmanı Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı Propolis ve arı zehrinin sivilce ve akneye karşı etkinliğini anlattı. Samancı, “2018 yılında yapılan tek merkezli çift kör randomize plasebo kontrollü bir bilimsel çalışmada antibiyotik kullanımını azaltmak amacıyla, propolis, aloevera ve çay ağacı yağı içeren bir kremin yağlı ciltlerde görülen akne problemine karşı etkinliği değerlendirilmiştir. Çalışmaya hafif ila orta şiddette akne problemi olan 60 kişi katılmış olup katılımcılar rastgele 3 gruba ayrılmıştır. 1. gruptakiler; yüzde 20 propolis özütü, yüzde 10 aloe vera ve yüzde 3 çay ağacı yağı içeren krem ile tedavi edilmiştir. 2. gruptakiler; yüzde 3'lük antibiyotik içeren krem ile tedavi edilmiştir. 3. grupta yer alan 20 kişi; hiçbir tedavi almamıştır. Başlangıçta, 15 ve 30 gün sonra araştırmacılar, invaziv olmayan ölçümler ve makro-fotografi yoluyla akne lezyonlarını sayarak tedaviye yanıt değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda; propolis içeren kremin, derideki kızarıklık izlerini azaltmada antibiyotikli krem kadar etkili olduğu ve tedavinin ilk 15 günü kadar kısa bir sürede iyileşme süresini hızlandırdığı belirtilmiştir. Ayrıca propolis içeren kremin, akne şiddeti indeksini ve toplam lezyon sayısını azaltmada antibiyotikli krem kadar etkili olduğu da bildirilmiştir” dedi.

Propionibacterium acnes adı verilen bir bakteri türünün, tam olarak etki mekanizması bilinmemekle birlikte akne oluşumunun bütün süreçlerinde etkili olduğunu belirten Dr. Tanuğur, akne etkeni olarak bilinen bakteri türüne karşı arı zehrinin anti-bakteriyel etkisini ortaya koyan bilimsel çalışmalardan da bahsetti.

"Koloni sayısını yaklaşık 6 kat azalttığını göstermiştir"

2013 yılında Kore'de yapılan çift kör randomize bilimsel bir çalışmada, akne üzerine arı zehrinin antibakteriyel etkinliğinin araştırıldığının bilgisini veren Samancı, “Çalışmada, Propionibacterium acnes çeşitli konsantrasyonlarda arı zehri ile inkübe edilmiştir ve bakteriyel büyüme değerlendirilmiştir. Ek olarak, 12 kişi 2 hafta boyunca arı zehiri içeren dermo-kozmetik bir karışım ve arı zehiri içermeyen dermo-kozmetik bir karışım uygulamak üzere randomize edilmiştir. Değerlendirmeler, lezyon sayımları ve deri mikroorganizması üzerine gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın verileri arı zehirinin, konsantrasyona bağlı bir şekilde antimikrobiyal aktivite sergileyerek, P. acnes koloni sayısını yaklaşık 6 kat azalttığını göstermiştir. Bununla birlikte, arı zehri konsantrasyonu 1,0 mg'dan yüksek olduğunda, agar üzerinde hiçbir P.acnes kolonisi kalmamıştır. Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında arı zehri içeren dermo-kozmetik karışım uygulanan grupta enflamatuvar ve enflamatuvar olmayan lezyon sayısına dayalı incelemelerde anlamlı bir iyileşme gözlenmiştir. Çalışmanın verileri, arı zehrinin antimikrobiyal aktivitesinin akne üzerine hem in vivo hem de in vitro ortamda olumlu sonuçları olduğunu göstermektedir” dedi.

"Sivilce ve akne ile etkili bir mücadele oldukça önemli"

Prof. Dr. Zekai Kutlubay ise şu bilgileri verdi: “Sivilce ve akne, genellikle yüz ve sırt gibi cildin yağlı bölgelerinde yerleşiyor. Özellikle adölesan dönemde görülen bu problemler, gençlerin özgüven kaybına ve depresyona neden olabiliyor. Bu nedenle, sivilce ve akne ile etkili bir mücadele oldukça önemli. Sivilce ve akne ile etkili bir cilt bakımı adımları arasında, sivilce ve akneye meyilli ciltlerin doğal içerikli, uygun dermo-kozmetik ürünlerle temizlenmesi, nemlendirilmesi, güneş koruyucu kullanılması ve uygun makyaj ürünleri seçilmesi yer alıyor. Cildin sabah ve akşam temizlenmesi, uygun nemlendiricilerin tercih edilmesi ve güneş koruyucu kullanımı, akneye eğilimli cilde sahip bireylerin cilt bakım rutininde mutlaka yer almalı. Sivilce ve akne sonrasında ciltte iz kalma eğilimi yüksek bireylerin, SPF 50+ özellikli doğal güneş koruyucu ürünleri kullanmaları tavsiye ediliyor” dedi.