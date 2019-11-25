Uzun süre geçmeyen ağız içi yarası tümör çıktı

Antalya'da bir mermer firmasında vinç operatörlüğü yapan 42 yaşındaki Yusuf Polat'ın ağız içinde ısırma kaynaklı yara oluştu. Yara uzun süre geçmedi ve geçtikten sonra tekrarladı. Bir buçuk sene aralıksız antibiyotik kullandı fakat bu tedaviye yanıt alamayınca yeniden doktora başvurdu. Polat, yapılan biyopside yaranın tümör olduğunu öğrendi.

Yusuf Polat 4 yıl önce diş tedavisi için protez yaptırdı. Ancak yanağının iç bölgesinde sıklıkla ısırma kaynaklı şişkinlikler oluştu ve bir süre sonra da bu yapılar yaraya dönüştü. Zaman zaman ağzının içindeki yaraları iyileştiği için bunları önemsemeyen Polat, bunun ağız içindeki protez nedeniyle yine ısırmaya bağlı olarak ortaya çıktığı düşündü. Uzun süreli antibiyotik tedavisine başlandı ve bir buçuk yılın sonunda ağzındaki yaraların geçmediğini, sürekli tekrar ettiğini fark etti. Memorial Antalya Hastanesi KBB Bölümü'nden Doç. Dr. Levent Renda'ya ulaşan Polat, başarılı bir ameliyatın ardından ağız içi yarası olarak önemsemediği tümörden kurtulup sağlığına kavuştu.

Yaranın tümör olduğunu öğrendi

Yusuf Polat, çok uzun süreli antibiyotik tedavisine rağmen bir türlü geçmeyen yaralardan şüphelenmeye başlayınca, başka bir merkeze başvurdu. Burada yapılan tetkikler ve alınan biyopsi sonrası, yaranın aslında tümör olduğu öğrendi. Kulak burun boğaz hastalıkları ve baş boyun cerrahisi bölümüne başvurması gerekiyordu. Antalya'da baş boyun cerrahisi alanında tecrübeli bir isim arayışına girdi ve bir yakınlarının tavsiyesi ile Doç. Dr. Levent Renda'ya ulaştı.

Ağız içi tümör şaşırttı

Doç. Dr. Renda ve ekibi tarafından gerçekleştirilen konforlu bir ameliyat ile kısa sürede sağlığına kavuşan Polat, bu süreçte yaşadıkları ile ilgili, “Ameliyat fikri beni çok tedirgin etmişti ama Levent Bey ile görüştükten sonra tüm kaygılarım ortadan kalktı. Ameliyat sonrasını da oldukça rahat bir şekilde geçirdim. 2 gün yeme içme konusunda dikkat etmem gerekti, o kadar” dedi.

Hastalığı boyunca yanında olan kardeşi Yaşar Polat ise “Kardeşimin gittiği diş doktoru biyopsi isteyince şaşırdım. Sonuç kanserli tümör çıkınca açıkçası şok olduk çünkü ağızda tümör tahmin ettiğimiz bir şey değildi. Yakın bir arkadaşıma danıştığımda Levent Bey'in bu konuda deneyimli olduğunu öğrendik ve Memorial Antalya'ya geldik. Kardeşimi ona teslim ederken içim çok rahattı” diye konuştu.

"Uzun süren ağız içi travmaları tümöre dönüşebilir"

Ameliyatı başarıyla gerçekleştiren Renda, “Yanağın içerisindeki tümörlü alanı güvenli bir sınır çizerek temizledik. Yine yanağın iç tarafında bulunan yağ dokusuyla oradaki işlem yaptığımız alanı kapattık. Böyle tümörlerin boyun bölgesine yayılma potansiyeli olduğu için aynı bölgedeki lenf düğümleri de çıkardık. Kronik ağız içi travmalarda bu gibi tümörlerle karşılaşılabiliyor. Özellikle protez vurmalarının, yanak ve dil ısırmaları, eğer alkol ve sigara kullanımı da söz konusuysa o bölgede tümöral bir oluşuma yol açabiliyor. Yaklaşık bir buçuk senedir oradaki oluşum yara sanılarak antibiyotik kullanılmış. Ağız içi yara geçmeyince tümör olabileceği ancak akla gelmiş. Çok daha erken fark edilebilirdi. Hastalarımıza vücutlarındaki belirtiler konusunda çok dikkatli olmalarını ve Kaybetmeden bir uzmana başvurmalarını öneririm” şeklinde konuştu.