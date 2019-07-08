Uzun süreli emzirmenin anne ve bebek için 15 faydası

Bebeğin 6'ncı aydan sonra anne sütüne ek olarak destek gıdalar ile beslenme programının oluşturulması ve sürecin de 2 yaşına kadar devamının önem taşıdığına dikkat çeken uzmanlar, bebeğin anne sütü ile ne kadar uzun süre beslenirse yararının o kadar fazla ve kalıcı olduğu bilgisini paylaştı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Memorial Antalya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden Op. Dr. Gülbin İşgören, anne sütünün bebek için en iyi, en taze, en doğal ve en temiz besin olduğunu söyledi. Anne sütünün bebeğin büyüme ve gelişimi için yeterli miktarda yağ, karbonhidrat, su, protein, vitamin ve mineral içerdiğini ifade eden Op. Dr. Gülbin İşgören, "Bebeğin gelişimi süresince değişen ihtiyaçlarına uygun olarak sütün içeriği de değişmektedir. Anne sütü ekonomiktir, her zaman uygun sıcaklıkta ve kıvamdadır. Herhangi bir hazırlık gerektirmez ve zahmetsizdir. En önemlisi emzirme sırasında anne ve bebek arasında çok özel ve güzel bir bağ kurulmasını, anne ve bebeğin duygusal tatminini sağlar" dedi.

Op. Dr. Gülbin İşgören, anne sütünün bebeğe 9 yararını ise şu şekilde sıraladı:

"Doğumdan sonra gelen kolostrum yani ilk sarı süt bebeğin ilk aşısıdır ve bebeği hastalıklara karşı korur. Anne sütü ileri dönemde, içerdiği bağışıklık sistemi bileşenleri sayesinde bebeği enfeksiyonlardan ve astım, egzama gibi alerjik rahatsızlıklardan korur. Sindirimi kolaydır. Anne sütü alan bebeklerde beslenme problemleri, gaz, kabızlık, pişik gibi sorunlar daha az görülür. Anne sütü alan bebeklerde kansızlık daha az ortaya çıkar ve kanser oranları daha düşük olur. Ani bebek ölümü riski, anne sütü ile beslenen bebeklerde oldukça azdır. Bebekliğinde anne sütü alan kişilerde uzun dönemde obezite, diyabet, kolesterol yüksekliği ve kalp krizi riski düşer. Erken doğuma bağlı oluşabilecek risklerin anne sütü alımı ile önüne geçilebilir. Anne sütü ile beslenme çocukluk çağı diş çürüklerini engeller. Anne sütünün zeka gelişimi üzerine olumlu etkileri olduğu bilinmektedir."

Emzirmenin anneye sağladığı 6 fayda ise şu şekilde sıralandı:

"Emzirme sırasında salgılanan oksitosin hormonu sayesinde rahim kasılır ve doğum sonrası kanama miktarı azalır. Emzirme ile günde ortalama 500-750 kalori harcanır ve böylelikle gebelik sırasında alınan kiloların kaybedilmesi kolaylaşır.Uzun süreli emziren kadınlarda tip 2 diyabet, yüksek tansiyon ve kalp hastalığı riski azalır. Emzirme, meme ve yumurtalık kanseri riskini azaltır. Düzenli emzirme ile yumurtlamanın başlaması gecikir, bu sayede doğum kontrolü sağlanarak iki gebelik arasındaki süre uzar. Emzirme sırasında salgılanan hormonlar, lohusalık döneminde görülebilen depresyon riskini azaltır."