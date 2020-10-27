Uzunkale ve tilkilere modern park

Manavgat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, Uzunkale Mahallesi'ndeki parkta yürüyüş yolları, 2 adet kamelya, oyun grupları ve spor aletleri ve çöp kovaları projeye dahil edilerek bölge sakinlerinin hizmetine sunuldu. Tilkiler Mahallesi'nde yapımına devam edilen 500 m2'lik park alanında ise piknik masaları, oyun grupları ve spor aletleri yer alacak. Mahallelerinde çocukların kullanacağı bir park yapılmasına memnun olan

Vatandaşlar, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'e teşekkür etti. Mahalle halkı, Başkan Sözen'e çalışmalarında başarılar da diledi. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, çocuklardan gelen istekleri geri çevirmemeye özen gösterdiklerini söyledi. Başkan Şükrü Sözen, “ Manavgat Belediyemiz, kentimizde yaşayan bütün çocuklarımızın istek ve ihtiyaçlarını belirlenen plan dahilinde yapmaya devam ediyor. Uzunkale ve Tilkiler mahallelerimize yaptırdığımız modern parklarımız hayırlı olsun. Çocuklarımızın yüzündeki mutluluğu arttırmak için çalışmalarımız aynı doğrultuda hız kesmeden devam edecektir” dedi.