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Vadiden inen tatlı su, deniz suyuyla karıştı renk turkuaza döndü

Antalya’nın Kaş ilçesinde iki gündür etkili olan sağanak yağış nedeniyle denizin rengi değişti.

Antalya'nın Kaş ilçesinde iki gündür etkili olan sağanak yağış nedeniyle denizin rengi değişti.


Vadiden gelen yağmur suyunun denize karışmasıyla dünyaca ünlü Kaputaş Plajı'nın büyük bir bölümü turkuaz rengine dönüştü. Sahil boyunca turkuazın her tonunda oluşan eşsiz görüntü Kaputaş'tan geçenleri etkiledi.


Antalya'nın en güzel koylarından biri olan Kalkan mevkiindeki plaj, kendisiyle aynı adı taşıyan ve sarp kayalıklarla çevrili etkileyici güzelliğini yağmurla bir kez daha ortaya çıkardı.


Kaş ile Kalkan arasındaki sahil yolu üzerinde ‘kanyon ağzı' olarak tanımlanan, yer altından akan suyun deniz kıyısında kumlar arasından süzülmesi sonucu suyu genel olarak serin ve turkuaza yakın renge sahip plaj olarak biliniyor. Yol kenarından başlayan 187 basamaktan inilerek ulaşılan plaj, her yıl binlerce yerli ve yabancı turist tarafından tercih ediliyor.

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