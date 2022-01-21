Vahşice katledilen kadının kardeşi konuştu: “Nasıl bir namussuzsa Rüstem'le birlikte katlettiler kardeşimi”

Antalya'da 83 gündür kayıp olarak aranan ve cinayete kurban gittiği ortaya çıkan emlak zengini kadının İzmir'de yaşayan kardeşi, “Nasıl bir namussuzsa Rüstem'le birlikte katlettiler kardeşimi. Sözün bittiği yerdeyiz. Kardeşimin kemiklerinin bulunmasını istiyorum” dedi.

Edinilen bilgiye göre, Konya'da yaşayan 3 çocuk annesi Kerziban Keskin, geçen yıl ekim ayının ilk haftasında Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan H.D. isimli kadın arkadaşının yanına geldi. Keskin, Serik'e geldikten 20-25 gün sonra ortadan kayboldu. Keskin'in Konya'da yaşayan çocukları, anneleri hakkında kayıp başvurusunda bulundu. 83 gündür kayıp emlak zengini Kerziban Keskin'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

"H.D., bu vahşi eylemde başarılı olmayınca cesedi parçalara ayırdı"

Fox TV'de yayınlanan 'Fulya Öztürk ile Umudun Olsun' programına bağlanan R.B., canlı yayında gözyaşları içerisinde cinayet itirafında bulundu. Şahıs, Keskin'in H.D. tarafından boğularak öldürüldüğünü, ardından da cesedin 2 gün evde bekletildiğini anlattı. Şahıs, Kerziban Keskin'in cesedini ortadan kaldırmak için plan yaptıklarını ve cesedi benzinle evin banyosunda yaktıklarını söyledi. Şahıs, “H.D., bu vahşi eylemde başarılı olmayınca cesedi parçalara ayırdı" diye konuştu.

3 kişi gözaltına alındı

Şahsın açıklamalarının ardından Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ve Antalya'da eş zamanlı operasyonlar yaptı. İstanbul'da R.B. ve eşi İ.B., Antalya'da ise H.D. ve dini nikahlı eşi Ramazan Ç., gözaltına alındı. Öte yandan olayın gerçekleştirdiği ev İHA muhabiri tarafından görüntülendi. 3 katlı apartmanın orta katında bulunan dairede kimsenin olmadığı ve sessizlik hakim olduğu gözlendi.

Arama çalışmaları 2'nci gününde de devam ediyor

Polis ekipleri, gözaltına alınan şahıslardan önce H.D.'yi getirdiği olay yerine bugün de H.D.'nin dini nikahlı eşi Ramazan Ç.'yi getirdi. Ramazan Ç. de ekiplere, H.D.'nin gösterdiği alanı işaret etti. 2 kepçe ve kadavra köpeklerinin eşlik ettiği arama bölgesinde kemik parçaları çıkmaya devam ediyor.

Kardeşi olay yerinde

Vahşice katledilen Kerziban Keskin'in kardeşi Yusuf Karabulut da olay yerine geldi. Kardeşinin bir mezarı olmasını isteyen Karabulut, “Nasıl bir namussuzsa Rüstem'le birlikte katlettiler kardeşimi. Sözün bittiği yerdeyiz. Kardeşimin kemiklerinin bulunmasını istiyorum. Kardeşime ait mutlaka bir şeylerin bulunmasını istiyorum. Mezarı olsun istiyorum. 2,5 aydır bekliyorduk. Kardeşimize ulaşamıyorduk. Bu kadına vekalet verildiğini bildiğim halde ben bu kadını aramaya devam ettim. Bana yalan söyledi. 'Kardeşin birisiyle evlendi gitti, gelecek. Ben size haber vereceğim, sizi konuşturacağım' dedi. Hepsi yalanmış. Ben en son vekaleti Hüsniye Durmaz'a verdiğini öğrendiğim halde Hüsniye'ye sordum, kardeşim birisine vekalet vermiş ben bulamıyorum diye. Ben öyle bir şeyi asla duymadım dedi. Evini 1,5 ay önce tespit ettim zaten. Maalesef kardeşimi göremedim, ulaşamadım. Savcılığa suç duyurusunda bulundum. Başını bir şey geldiğini anladım çünkü kardeşim bizleri aramadan durmaz. Tamamen bir komploya kurban gitti” şeklinde konuştu.