Vaka artışı yüzde 50 sınırına yaklaşan Antalya'da camilerden korona virüs uyarısı

Vaka artış hızında yüzde 50 sınırına yaklaşan Antalya'da camilerden korona virüs, maske, mesafe ve hijyen uyarıları yapılıyor.

Ülke genelinde artan vaka sayıları ve ek kısıtlamaların uygulanmaya başlamasıyla birlikte uyarılar da art arda gelmeye başladı. Bugün akşam saatlerinden itibaren belli saatler arası başlayacak olan sokak kısıtlaması ve ek tedbirlerin yanı sıra gündelik hayatın her alanında uyarılar hız kesmiyor. Kapalı ve açık alanlarda kolluk kuvvetlerinin sıkı denetimleri ve uyarıları sürerken cami hoparlörlerinden de vatandaşlar tedbirli olmaya davet ediliyor. Her gün öğlen namazı için okunan ezan öncesinde görevli müezzinler vatandaşı tedbirli olmaya çağırıyor. Anonslarda sonbahar aylarına girildiği hatırlatılarak, "Kış yaklaşıyor. Özellikle tüm kapalı yerlerde, yoğunluğun olduğu anlarda sosyal mesafe kuralına dikkatli olmalıyız. Salgında hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. İnşallah birlikte başaracağız" ifadeleri kullanılıyor.