Vakantiebeurs Utrecht Turizm Fuarı Hollanda'da başladı

Hollanda'nın Urtecht Kentinde bu yıl 49.cusu düzenlenen Vakantiebeurs Utrecht Turizm Fuarı başladı. 09-13 Ocak2019 tarihleri arasında gerçekleşecek Vakantiebeurs Turizm Fuarı'nda, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Antalya ve üye otellerin tanıtımını yapacak.

2019 Yılının İlk Büyük Turizm Fuarı olan ve Türk turizmi için ilk verilerin alınacağı Vakantiebeurs Utrecht Turizm Fuarı'na Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Antalya, Kuşadası, Bodrum, Çanakkale, Corendon ve AKTOB stant açtı. Türk otelleri stantlar içinde yer aldı. Vakantiebeurs Utrecht Turizm Fuarına bu yıl 125 ülkeden toplam 1150 stant yer alıyor. 2018 yılında ise 119 ülkeden 1126 stant yer almış ve 105 bin kişi fuarı ziyaret etmişti.

Turizm fuarı ve Hollanda Pazarı'na ilişkin değerlendirme yapan AKTOB Bşk. Dr. Erkan Yağcı, "Utrecht Vakantiebeurs Turizm Fuarı, Avrupa Pazarı'na yo¨nelik sinyallerin alınabildigˆi ilk bu¨yu¨k fuar olması ac¸ısından bu¨yu¨k o¨nem tas¸ıyor. 13 Ocak tarihine kadar sürecek fuardan 2019 yılı turizmi için ilk verileri alacağız. Fuara başta Antalya olmak üzere Türkiye büyük ilgi gösteriyor. Hollanda, ekonomik ve siyasi güç anlamında Avrupa Birliği ülkeleri arasında yu¨zyıllar boyunca c¸ok o¨nemli bir rol oynamıs¸tır. Cari fiyatlarla GSYH bakımından, du¨nyanın en bu¨yu¨k 17. Bu¨yu¨k ekonomisine sahip olup, kis¸i bas¸ına du¨s¸en milli gelir sıralamasında ise 14. sırada yer alıyor. Almanya, ABD, Birles¸ik Krallık, ve Fransa'nın ardından du¨nyanın 5. En bu¨yu¨k outbound turizm pazarı. Bu nedenle çok önemsediğimiz bir pazar. Bu fuarda bu pazara yönelik bakanlığımızla olası çalışmalarımızı da gözden geçireceğiz” dedi.