Vakıf Çiftliği, Çallı durakları arasında tramvay ulaşımı tek hattan yapılacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Otogar İstasyonu'nda devam eden 1'nci ve 3'ncü aşama Raylı Sistem Projesi bağlantı çalışmaları nedeniyle ANTRAY'da Vakıf Çiftliği-Çallı durakları arasındaki ulaşım 18 Ocak tarihinden itibaren tek hattan yapılacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş tarafından yapılan açıklamada; Otogar Tramvay İstasyonunda, yapımı devam eden 3. Aşama ve mevcut 1. Aşama raylı sistemin bağlantı çalışmaları kapsamında, Vakıf Çiftliği-Çallı durakları arasındaki tramvay ulaşımı 18 Ocak tarihinden itibaren geçici süreliğine tek hattan yapılacak.

Açıklamada, ANTRAY ulaşımının bu süreçte Fatih -Çallı ve Çallı-Havalimanı-Expo olarak iki kısma ayrılacağı belirtilerek, yolcuların bu çalışma sürecinden en az etkilenmesi için Çallı istasyonunda tramvay değişikliği yapmaları gerektiği ve bu değişimin ücretsiz olacağı belirtildi. Çalışmanın tahmini 20 gün sürmesinin planlandığı ve gerekli bilgilendirmelerin duraklara asılacağı kaydedilerek, yolcuların yönlendirmeleri dikkate almaları istendi.