Vali Karaloğlu: " 150 bin istihdamın üzerine çıkacağız "

Vali Münir Karaloğlu, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından bu yıl üçüncüsünü düzenlenen Antalya Devlet Destekleri Zirvesi'ne katıldı. 2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Milli İstihdam Seferberliği olarak ilan edildiğini vurgulayan Vali Münir Karaloğlu, “2017 yılında Antalya sağlamış olduğu 186 bin yeni istihdamla Türkiye'de İstanbul'dan sonra ikinci olmuştu ki bu nüfusa orantıladığımızda birinci olduğumuzu gösteriyor. 2018'de 164 bin yeni istihdam sağladık. Bu sene arkadaşlarımız cumhurbaşkanımızla yapmış oldukları toplantıda 150 bin sözü verdiler. Biz Antalya'nın 150 bin istihdamın üzerine çıkacağını biliyoruz” dedi.

Antalya Devlet Destekleri Zirvesi'ne, Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Akdeniz ve Antalya Bilim Üniversiteleri, SGK, İŞKUR ve KOSGEB İl Müdürlükleri, BAKA, KGF, TÜBİTAK, Türk Patent ve Marka Kurumu'nun temsilcileri de hazır bulundu.

İş dünyasının büyük ilgi gösterdiği zirvede konuşan Vali Münir Karaloğlu, “Devlet pek çok kuruluşa farklı alanlarda destek veriyor ama iş insanlarıyla sohbet ettiğimde ise büyük çoğunluğun bu bilgilerden haberdar olmadığını gördüm. 2017'de ilkini düzenlediğimiz Antalya Devlet Destekleri Zirvesi'nin bugün üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Geleneksel bir zirveye dönüştü. Hem iş insanlarımızın hem de kurumlarımızın bir araya gelerek karşılıklı olarak sorunlarını konuşmaya ihtiyaçları vardı” dedi.

Tüm konlar bütün halinde ele alınacak

Türkiye'nin hedefleri olduğunu ve Türkiye'yi hedeflerine taşıyacak önemli merkezlerden birinin de Antalya olduğuna vurgu yapan Vali Karaloğlu, “Antalya istihdamıyla, oluşturduğu gayrisafi milli hasılayla, Türkiye'yi hedeflerine taşıyacak önemli merkezlerden bir tanesidir. Bu şehirde iş insanımıza yardımcı olmak iş insanımızın önünü açmak. Devlet desteklerini, iş insanımıza doğru bir şekilde aktarmak kamu görevlileri olarak bizlerin görevidir. Bugün birçok alanda devletin, kamu kurum ve kuruluşlarının sağlamış olduğu teşvikleri ve destekleri her kurumu temsil eden kişiler, sizlere ayrıntılı olarak anlatılmış olacak. İstihdam, ARGE, tasarım destekleri, Kredi Garanti Fonu'nun sağlamış olduğu imkânlar var. Sanayi Bakanlığımızın sağlamış olduğu önemli destekler var. Bunların hepsinin bütüncül olarak konuşulacağı toplantıyı hep birlikte yapmış olacağız” şeklinde konuştu.

Vali Münir Karaloğlu toplantıya katılan iş insanlarına çağrıda bulunarak, toplantının tek kişinin anlatımı ile ilerlememesini, karşılıklı soru cevap şeklinde interaktif bir biçimde ilerlemesini arzu ettiğini belirtti.

150 bin istihdamın üzerine çıkacağız

2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Milli İstihdam Seferberliği olarak ilan edildiğini vurgulayan Vali Münir Karaloğlu, “2017 yılında Antalya sağlamış olduğu 186 bin yeni istihdamla Türkiye'de İstanbul'dan sonra ikinci olmuştu ki bu nüfusa orantıladığımızda birinci olduğumuzu gösteriyor. 2018'de 164 bin yeni istihdam sağladık. Bu sene arkadaşlarımız cumhurbaşkanımızla yapmış oldukları toplantıda 150 bin sözü verdiler. Biz Antalya'nın 150 bin istihdamın üzerine çıkacağını biliyoruz” dedi.

Ülkemizi yarınlara birlikte taşıyacağız

Antalya'nın önünde devam edebileceği çok rahat bir yolunun olduğunu belirten Vali Münir Karaloğlu, “Bu süreyi ülke ve şehir olarak da iyi değerlendirilmeliyiz. Reel sektörün sorunlarına daha çok eğilerek Türkiye'yi daha çok üreten refahını daha çok arttıran bir ülkeye dönüştürmemiz lazım. Ne sadece devlet destekleriyle bir yere varabiliriz ne de sadece sizin fedakârlıklarınızla bir yere varabiliriz. Bizim mutlaka iş birliklerimizi geliştirmemiz lazım. Bir taraftan devletin sağlamış olduğu destekler bir taraftan sizin bilginiz beceriniz ve fedakârlığınızı birleştirerek inşallah ülkemizi hedeflediğimiz yarınlara hep birlikte taşıyacağız” şeklinde konuştu.

Türkiye'nin geleceğinin bugününden daha iyi olacağını ifade eden Vali Karaloğlu, “Hiçbirinizin ülkemizin geleceğiyle ilgili endişe duymasına gerek yok. İyi yetişmiş bir insan kaynağımız var. Çalışkan bir insan kaynağımız var. Bilgimiz becerimiz tecrübemiz artık belli bir noktaya geldi inşallah el birliğiyle ülkemizi daha iyi bir noktaya taşıyacağımıza kimsenin endişesi olmasın” dedi.

Konuşmasının ardından zirveye katılan kurumların stantlarını gezen Vali Münir Karaloğlu yetkililer iyi çalışmalar diledi.