Vali Karaloğlu: " 2018 rekorlar yılı oldu"

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, yayınladığı yeni yıl mesajında 2018'in rekorlar yılı olduğunu belirterek yepyeni hedefler ve umutlarla yeni bir yıla merhaba demenin heyecan ve mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Geride kalan 2018 yılının, gerek Antalya gerekse Türkiye açısından önemli, verimli bir yıl olduğunu kaydeden Vali Karaloğlu, ülke olarak, bir yandan bir barış ve huzur adası olarak kalması için, bir yandan da 2023 hedeflerimize ulaşmak için çok çalıştıklarını söyledi. "Ülkemizi ve milletimizi bölmek isteyenlere fırsat vermedik. Her türlü ekonomik, siyasi ve askeri tehdit ve saldırılara karşı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde etkin ve kararlı bir şekilde mücadele ettik, etmeye de devam ediyoruz. Ülkemizi daha müreffeh ve daha güçlü kılmak için her alanda mücadele etmeye devam edeceğiz." diyen Karaloğlu, 2018'in Antalya içinse adeta rekorlar yılı olduğunu söyledi. Şehir ekonomimizin taşıyıcı sektörü olan turizmde önemli çalışmalara imza attıklarının ifade eden Karaloğlu, bir yandan hedef pazar ve ürün çeşitliliği, bir yandan da marka bilinirliğini artırırken 13 milyonun üstünde ziyaretçi sayısını aşarak Antalya turizminin en parlak dönemine ulaştıkları bilgisini paylaştı.

Karaloğlu, Elbette başarımız sadece turizmle sınırlı deği. Turizmin yanı sıra, tarımda da yaşanan pazar sorunlarını büyük ölçüde aştık; hedef pazarlarımızı artırdık, çeşitlendirdik. Ayrıca, ülke genelinde gerçekleşen İstihdam Seferberliğinde de il olarak büyük bir başarı gösterdik. Hükümetimizin destek ve teşvikleriyle, kamu kurumlarımızın katkısı ve yerel yönetimlerimizin gayretli çalışmalarıyla, çok sayıda eser ve hizmeti Antalya'mıza kazandırdık, vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. " dedi.

2019 hedefleri

2019 yılına da hedeflerle, yeni heyecanlarla girdiklerini söyleyen Vali Karaloğlu, hedefin, 2018'de hep birlikte elde edilen başarıları 2019'da daha ileriye, daha iyi noktalara taşımak olduğunun altını çizdi. Karaloğlu şöyle devam etti: " İnşallah, yeni yılda da, turizmden tarıma, sanayiden ticarete her alanda yeni eser ve hizmetler üretmeye devam edeceğiz. Turizmde bu sene kırdığımız rekoru daha ileriye taşıyacağımıza inanıyoruz. Tarımda, sanayide üretim ve ihracat rekorları kırmayı hedefliyoruz. Buna da içtenlikle inanıyoruz. Bu inançla, ülkemizde ve dünya şehri Antalya'mızda, yarınlara dair umutlarımızı, hedef ve beklentilerimizi gerçekleştirmek için hep birlikte çalışacağız. El ele, omuz omuza, ayrı-gayrı olmadan şehrimizi ve ülkemizi daha iyi yarınlara taşımak için gayret edeceğiz. "