Vali Karaloğlu: "2023 hedefi 70 milyon turist, 70 milyar dolar gelir”

Vali Karaloğlu, “Yaptığımız işte büyümek istiyorsak yerli fuarlarımızla büyümeliyiz” dedi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Anfaş Hotel Equipment ve Anfaş Food Product Fuarlarını kapsayan, Türkiye'nin en büyük konaklama, ağırlama, yiyecek ve içecek endüstrisi HO-RE-CA (Hotel, Restaurant, Cafe) buluşmasına katıldı. Ziyarette Aksu Kaymakamı Aydın Ergün de hazır bulundu. Anfaş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı ve Anfaş Genel Müdür Yardımcısı Münevver Duran Karahasan eşliğinde fuarı gezen Karaloğlu, fuardaki firmaları ziyaret ederek katılımcılardan bilgi aldı. Karaloğlu, 2019 yılında Antalya ve Türkiye olarak turizmde rekorlar kırılan bir yıl olduğunu anımsatarak, 2020 yılında da önemli başarılar beklediklerinin altını çizdi.

İki fuarın turizm sektörünün gelişmesi, büyümesi ve yeniliklerin yaygınlaşmasında önemli olduğuna değinen Karaloğlu, "Bugüne kadar sektörlere önemli destekler verildi. Eğer pastayı daha çok büyütmek istiyorsak, bu fuarlara daha fazla destek vermek zorundayız. Bazı firmaların destek vermediğini duyunca üzüldüm. Yaptığımız işte büyümek istiyorsak yerli fuarlarımızla büyümeliyiz. Yaptığımızı işin pazarlanması, uluslararası arenaya çıkmasının aracı fuarlardır. Antalya önemli bir fuar merkezi ve önemli markalarımız var. Bu fuarı el birliği ile büyütmek, uluslararası marka haline getirmeliyiz" dedi.

"2023 hedefi 70 milyon turist, 70 milyar dolar gelir”

Turizm sektörünün 60 sektöre destek veren, ekonomiyi tabana yayan önemli bir alan olduğunu vurgulayan Karaloğlu, "Turizm sektörüne doğrudan ve dolaylı iş yapan herkes kazanç sağlıyor. Kültür ve Turizm Bakanımız 2023 hedefini 70 milyon turist, 70 milyar dolar gelir olarak revize etti. Hem Antalya hem Türkiye'nin bunu başarma potansiyeli vardır. Bu rakama ulaşabiliriz. Bunun için çalışmamız ve iş birliği yapmamız gerekir" diye konuştu.

Karaloğlu ilk olarak Anfaş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı'nın sahibi olduğu Soya Fasülyesi Proteini ve Vegan Yiyecekler standı Beniye firmasını ziyaret etti. Veganların ve vejetaryenlerin tercih ettiği gıdaları tadan Karaloğlu, ürünleri beğendiğini belirtti.

Ziyaret kapsamında Anfaş Hotel Equipment 31. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı katılımcısı TRAGGER standını ziyaret eden Karaloğlu, araçları yakından inceleyerek özellikleri hakkında bilgi aldı. Tasarımı, mühendisliği ve sermayesiyle yerli bir yatırım olan TRAGGER adlı aracı deneyen Karaloğlu ve Anfaş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, firmaya başarılar diledi.

Karaloğlu, Anfaş Food Product kapsamında Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED)-Antalya Gastronomi Eğitimcileri Birliğinde sosyal sorumluluk projesi olarak gerçekleştirilen “Patronlar Yarışıyor” yarışmasının başlangıcını yaptı. TAFED Başkanı Zeki Açıköz, TAFED, AGEB, ANFAŞ işbirliğiyle eşsiz Anadolu Mutfak kültürünü gelecek nesillere tutkuyla aktarmayı hedefleyen Yaşasın Anadolu projesi anısına Karaloğlu'na plaket takdim etti.

Karaloğlu, fuarın uluslar arası katılımcıları Suudi Arabistan ve Rusya stantlarını da ziyaret ederek, bilgi aldı.

Eş zamanlı organizasyonun Türkiye'nin en büyük Ho-re-ca (Hotel Restoran Cafe) buluşması olduğunu vurgulayan ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, "31'inci Hotel Equipment ve 27'nci Food Product fuarlarımızın 40 bin metrekarelik kapalı alanda eş zamanlı olarak açılışını gerçekleştirdik. B2B görüşmeleri sayesinde her iki fuarda toplam 3,5 milyar dolarlık ticaret hacmi bekliyoruz” dedi.

"70 ülkeden 50 bin profesyonel ziyaretçi"

Fuarın katılımcı ve ziyaretçileri hakkında Karaloğlu'na bilgi veren Bıdı ise, "Konaklama, ağırlama, gıda ve içecek sektöründen katılım gerçekleştiren toplam 600 firma, 3 bin 700'ün üzerinde markasıyla 4 gün boyunca ürünlerini sergileyecektir" diye konuştu.

Özellikle yurt dışı pazarında çalışmaların yeni ihracat hedeflerine yönelik planlandığını söyleyen Ali Bıdı, "Sektörün tüm profesyonellerinin akın ettiği fuarlarımıza bu yıl; yurt içinde 7 bölgeden, yurt dışında 70 ülkeden 50 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.